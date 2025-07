/R E P R I S E -- Projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny - L'audience publique se poursuit le 8 juillet 2025/

QUÉBEC, le 16 juin 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Marie-Eve Fortin, présidente, et de Georges Lanmafankpotin, commissaire, annonce la tenue de la deuxième partie de l'audience publique sur les projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny à compter du 8 juillet à 19 h. Elle se poursuivra les jours suivants selon la participation publique et les besoins de la commission.

La deuxième partie de l'audience publique est consacrée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis sur les projets à la commission.

Date : Le 8 juillet 2025



Heure : 19 h



Endroit : Sous-sol de l'église Saint-Thomas de Montmagny 145, rue Saint-Jean-Baptiste Est Aussi en direct sur le site Web du BAPE

Comment participer?

Il y a plusieurs façons de donner son point de vue.

D'abord, il est possible de s'adresser à la commission à l'occasion d'une séance publique, que ce soit pour résumer un mémoire ou s'exprimer verbalement sur le projet.

Afin de nous permettre de planifier les séances publiques, nous vous invitons à prendre rendez-vous avant le 25 juin prochain en remplissant le formulaire Je parle à la commission ou, pour celles qui n'ont pas accès à Internet, en téléphonant au 1 800 463-4732. Les participantes et participants peuvent également déposer un mémoire sans le résumer en séance.

Rappelons qu'un mémoire est un document qui n'a aucune limite de page et qui sert à exposer des préoccupations ou des opinions sur le projet. Il permet de développer et de préciser les arguments qui soutiennent ces opinions. La date limite pour envoyer un mémoire au BAPE en remplissant le formulaire Je transmets un mémoire, ou encore, en l'acheminant par la poste, au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6 est le 3 juillet à midi.

Les modalités de participation ainsi que des indications concernant la préparation d'un mémoire ou d'une opinion verbale se trouvent dans la page Je donne mon point de vue et dans la section Participer du site Web du BAPE.

Enfin, la commission offre aussi la possibilité de lui faire parvenir un court commentaire (moins de 1 000 caractères) ou une image commentée. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire approprié Je transmets un commentaire ou Je transmets une image commentée avant le 3 juillet à midi.

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales ainsi que dans le site Web du BAPE, où les transcriptions des séances de la première partie de l'audience et les autres documents déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sont regroupés.

Les documents peuvent aussi être consultés en version papier au Bureau municipal de Notre-Dame-du-Rosaire, situé au 144, rue Principale. Les citoyennes et citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

La commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat. Elle doit remettre son rapport au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 9 octobre 2025. Par la suite, le ministre dispose de 15 jours pour le rendre public.

