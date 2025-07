Projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny - Bilan positif des séances publiques

QUÉBEC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Marie-Eve Fortin, présidente, et de Georges Lanmafankpotin, commissaire, dresse un bilan positif des 6 séances de l'audience publique sur les projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny tenues les 10 et 11 juin et les 8 et 9 juillet derniers à Montmagny. Lors de ces séances, la commission a pu échanger avec 57 participantes et participants.

En première partie, les intervenantes et intervenants ont soulevé des interrogations sur des thèmes variés, comme l'acceptabilité sociale des projets, l'emplacement de certaines éoliennes, leurs effets sur la santé et les mesures d'atténuation pour la faune aviaire. En deuxième partie, ils ont pu exprimer leur point de vue sur les projets.

Le public pouvait aussi donner son opinion par écrit. Ainsi, des individus de même que des représentantes et représentants de diverses organisations ont transmis 77 mémoires, 18 commentaires et 3 images commentées.

L'équipe de la commission remercie tous ceux et celles qui ont contribué à ses travaux et invite la population à rester attentive à la publication de son rapport, prévue au plus tard le 24 octobre 2025.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

Facebook

X

Linkedin

Youtube

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Karine Lavoie, Conseillère en communication, 581 925-0670 ou 1 800 463-4732, [email protected]