Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre, une installation de liquéfaction de gaz naturel et un terminal maritime situés à sept kilomètres au sud-ouest de Squamish, en Colombie-Britannique, sur la rive nord-ouest de la baie Howe.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque le projet a été approuvé en 2016, il a été soumis à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, Woodfibre LNG Limited Partnership, doit respecter pendant toute la durée du projet.

Le promoteur propose d'installer et d'exploiter un deuxième navire flottant pour l'hébergement des travailleurs (l'hôtel flottant) temporairement sur le site. Il suivra les mêmes mesures d'atténuation et la même approche de gestion que le premier hôtel flottant.

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse de ce changement, qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur les modifications à la déclaration de décision. L'approbation du projet ne peut être modifiée.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 18 septembre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected].

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80600). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la présentation du promoteur au sujet des modifications proposées au projet sont également affichés sur le Registre.

Pour de plus amples renseignements sur l'étape après la décision, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic.

