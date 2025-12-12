Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet

OTTAWA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Point Rousse Marine Terminal Ltd. propose le projet d'agrandissement du port de Point Rousse d'agrandir l'infrastructure portuaire en place à Point Rousse, située sur la péninsule de Baie Verte, à Terre-Neuve-et-Labrador. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'AEIC de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

L'AEIC collabore avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador afin de synchroniser les processus d'évaluation de ce projet. Les commentaires reçus par l'AEIC seront transmis à la province.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence XXX). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 16 janvier 2026 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Quel est le projet proposé?

Point Rousse Marine Terminal Ltd. propose d'agrandir l'infrastructure portuaire en place à Point Rousse, située sur la péninsule de Baie Verte, à Terre-Neuve-et-Labrador. Tel qu'il est proposé, le projet d'agrandissement du port de Point Rousse comprendrait l'agrandissement et la modernisation des installations du terminal portuaire, dont l'ajout d'un deuxième poste d'amarrage, la construction d'une route d'accès, la modernisation de l'infrastructure de quai, l'ajout d'aires de dépôt et de transit supplémentaires ainsi que le remblayage du littoral. Le nouveau poste d'amarrage aurait la capacité d'accueillir des navires de jusqu'à 80 000 tonnes de port en lourd. Le projet permettrait d'augmenter les exportations d'agrégats et de mettre en place une future capacité multi-utilisateur, y compris pour l'expédition de minérais en vrac.

Restez à l'affût en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, #PointRousse ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].