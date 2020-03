Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre - Disponibilité d'une aide financière aux participants pour la phase suivant la décision

OTTAWA, le 5 mars 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) annonce la disponibilité d'une aide financière offerte dans le cadre de son programme d'aide financière aux participants visant à favoriser la participation du public et des peuples autochtones à la phase suivant la décision concernant le projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre, une installation de gaz naturel liquéfié située à sept kilomètres au sud-ouest de Squamish, en Colombie-Britannique, sur la rive nord-ouest de Howe Sound.

En mars 2016, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a approuvé le projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre, sous réserve de conditions juridiquement contraignantes que doit respecter le promoteur tout au long de la durée de vie du projet. Ces conditions comprennent l'obligation d'informer l'Agence de toute modification proposée au projet pouvant avoir des répercussions environnementales négatives et de fournir à l'Agence une évaluation des effets desdites modifications, le cas échéant.

En janvier 2020, le promoteur du projet, Woodfibre LNG Ltd., a transmis à l'Agence de l'information sur les modifications proposées au projet, notamment l'aménagement temporaire de logements flottants pour les travailleurs et de leur infrastructure d'amarrage, une installation terrestre de traitement de l'eau et deux ponts piétonniers.

L'Agence procède actuellement à une analyse des effets environnementaux associés aux modifications proposées au projet. Après avoir terminé son analyse, l'Agence tiendra une consultation publique de 30 jours. Le public et les peuples autochtones seront invités à examiner le rapport d'analyse de l'Agence et à fournir des commentaires sur toute modification recommandée des conditions juridiquement contraignantes.

L'aide financière est mise à la disposition des personnes et des groupes admissibles dans le cadre de cette consultation publique à venir, qui sera annoncée à une date ultérieure.

Les demandes d'aide financière reçues d'ici le 26 mars 2020 seront prises en considération.

Pour présenter une demande d'aide financière, compléter le Formulaire de demande - Évaluation environnementale effectuée par l'Agence sur le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic à la section Programmes d'aide financière. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

