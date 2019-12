Projet de forage exploratoire dans la passe Flamande - CNOOC International - Décision relative à l'évaluation environnementale

OTTAWA, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et en créant de bons emplois pour les Canadiens.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a annoncé que le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande - CNOOC International pouvait aller de l'avant. Cette décision fait suite à un processus d'évaluation environnementale rigoureux et fondé sur les données scientifiques, qui a permis de conclure que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte. Le promoteur, CNOOC Petroleum North America ULC, peut maintenant faire des démarches pour obtenir des autorisations et permis éventuels auprès de ministères fédéraux ainsi que l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

Le projet comprend le forage exploratoire dans le cadre de deux permis d'exploration extracôtiers situés dans le bassin de la passe Flamande, à plus de 400 km à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Selon les chiffres fournis par le promoteur, 100 à 200 personnes travailleront à l'installation de forage exploratoire extracôtière pendant la phase d'exploitation, et un nombre égal ou supérieur d'employés sera aussi engagé dans les activités de soutien.

La déclaration de décision du ministre établit 101 conditions juridiquement contraignantes que le promoteur doit respecter pendant toute la durée de vie du projet. Ces conditions comprennent des mesures visant à protéger la santé humaine, le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, l'utilisation du territoire et des ressources par les peuples autochtones, le patrimoine naturel et culturel et les espèces en péril.

« Le gouvernement du Canada travail de concert avec les Canadiens dans l'ensemble du pays afin de protéger l'environnement et de faire croître l'économie. Grâce aux évaluations de projets fondées sur des données scientifiques solides et les connaissances autochtones, et à la mise en place de mesures juridiquement contraignantes, nous sommes en mesure de protéger nos eaux et notre air, tout en soutenant nos collectivités. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous savons à quel point la zone extracôtière est importante pour l'avenir de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces projets d'exploration créent de bons emplois, tout en assurant, au niveau le plus élevé, une protection continue de l'environnement. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

