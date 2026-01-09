Projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125 - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique et invite la population à une rencontre préparatoire

QUÉBEC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu le mandat du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, de tenir une audience publique sur le Projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce mandat débutera le 2 février 2026 et aura une durée maximale de quatre mois. La commission d'enquête sera composée de Pierre Benoit, commissaire et de Georges Lanmafankpotin qui agira à titre de président. Les curriculums vitae des commissaires peuvent être consultés sur le site Web du BAPE.

D'ici là, la population est invitée à une rencontre préparatoire pour le public dans le cadre de cette audience publique qui se tiendra le 20 janvier à 19 h. Cette rencontre lui permettra de se préparer à l'audience publique, de mieux comprendre le rôle et la mission du BAPE, le déroulement des travaux de la commission ainsi que les différentes façons d'y participer. Une période de questions suivra la présentation.

À retenir

Rencontre préparatoire pour le public le 20 janvier 2026 à 19 h en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE, où il sera possible de transmettre des questions;

Audience publique du 2 février au 2 juin 2026;

Les détails entourant les modalités de participation seront annoncés sous peu;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE Registre des évaluations environnementales



SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Véronique Beaulieu, conseillère en communication, 581 925-0654 | 1 800 463-4732, [email protected]