Le BAPE annonce le début d'une nouvelle période d'information publique

Programme décennal de protection des infrastructures du ministère des Transports face aux aléas côtiers au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce une période d'information publique sur le programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui se tiendra du 4 mars au 7 avril 2026.

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d'information.

À retenir

Période d'information publique de 30 jours du 4 mars au 7 avril 2026;

Accès à la documentation sur le projet : o Page Web du dossier.



SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Patrick Fournier, conseiller en communication, 581 925-0696 | 1 800 463-4732, [email protected]