INVITATION AUX MÉDIAS - Breffage technique sur le programme décennal de protection des infrastructures du ministère des Transports face aux aléas côtiers au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants et représentantes des médias à un breffage technique concernant la période d'information publique sur le programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Date : 23 février 2026 Heure : 10 h Endroit : En ligne sur Teams

Contenu :

Explications sur la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et les rôles du BAPE;

Brève présentation du programme et de ses particularités;

Présentation des dates et lieux des séances publiques d'information du BAPE;

Survol des suites de la période d'information publique;

Période de questions.

Inscription : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister au breffage doivent s'inscrire afin de recevoir le lien par courriel.

