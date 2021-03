Projet d'îlots d'étude virtuel dans Bourassa-Sauvé

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, les directions des écoles secondaires Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa et Amos, l'arrondissement de Montréal-Nord ainsi que quatre organismes communautaires de Montréal-Nord allient leur force pour offrir à une centaine d'élèves un lieu et de l'accompagnement par des tuteurs lors de leurs journées d'enseignement virtuel. Le projet, initié par la députée, a été porté avec enthousiasme par les écoles et tous les partenaires travaillant ensemble vers un but commun : la persévérance et la réussite scolaire.



Le bureau de comté a joué le rôle de chef d'orchestre afin d'arrimer les efforts communs des écoles, du milieu communautaire, de l'arrondissement de Montréal-Nord et des jeunes tuteurs venant de partout à Montréal. Ce projet n'aurait pas été possible sans la grande générosité des organismes communautaires (Un Itinéraire pour tous, le Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé, le Centre Jean-Paul Lemay et le Centre des jeunes l'Escale) qui reçoivent les élèves dans le plus grand respect des consignes sanitaires.



Avec la collaboration des écoles, le bureau de comté a recruté et organisé le travail d'une bonne douzaine de tuteurs. Le Centre de services scolaire de la Pointe de l'Île a pu compter sur le financement accordé par le ministère de l'Éducation, par le biais de la mesure 15021, pour rémunérer les tuteurs. Ces derniers seront en poste jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021. Mme Robitaille et le CSSPI remercient monsieur Félix Lambert pour son expertise en matière de tutorat et son dévouement à recruter ces tuteurs qui jouent un rôle clef dans la mise en œuvre de ce projet.

Également, un grand merci à l'arrondissement de Montréal-Nord et son personnel pour leur contribution à l'élaboration de ce projet qui s'inscrit parfaitement dans les orientations du Plan d'action collectif de Montréal-Nord, Priorité jeunesse 2017-2027 dont les organismes communautaires locaux sont des parties prenantes. L'arrondissement de Montréal-Nord fournit également les locaux nécessaires ainsi que le soutien sanitaire au projet dans les locaux de la Maison culturelle et communautaire et du chalet du parc St-Laurent qui abrite le Centre des jeunes l'Escale.

« Tout a commencé par un petit : "Comment puis-je faire pour vous aider ?" Et nous nous sommes embarqués dans cette belle aventure pour nos jeunes. Ceux qui tombent se relèveront et nous serons là pour les soutenir. Ensemble, on peut déplacer des montagnes ! »

Mme Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé.

« À Montréal-Nord toutes les parties prenantes unissent leurs efforts pour bâtir un milieu de vie inspirant. Quand les jeunes sont au cœur de nos actions, tout devient possible. Le passé et le présent nous démontrent encore une fois que Montréal-Nord sait faire autrement et innover lorsque nous faisons face à l'adversité. C'est ensemble que nous aidons les jeunes qui ont besoin de tout notre soutien pour réussir. »

Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« Ce projet permet d'offrir un soutien et support différent à des élèves vulnérables qui ont besoin d'encadrement et de suivis personnalisés. Le partenariat avec le communautaire permet de faire connaître des ressources à l'extérieur de l'école que ces élèves pourront fréquenter à l'été, par exemple. »

Mme Nathalie Labelle, directrice de l'école Amos.

« Les jeunes nous parlent souvent des défis de motivation et de compréhension qu'ils vivent lors des journées scolaires en mode virtuel. Nous sommes fiers d'avoir mis en place des actions concertées, comme le projet d'îlot d'études, pour répondre à leurs besoins. »

Mme Sophie Laquerre, directrice du Centre des Jeunes l'Escale.

« À l'école Henri-Bourassa, nous sommes très fiers de participer à ce projet de tutorat qui apporte un soutien pédagogique à certains de nos élèves et qui favorisera la réussite et la persévérance scolaire chez nos jeunes. »

M. Younes El-Rhafiki, directeur de l'école Henri-Bourassa

« Cette collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé permet aux jeunes qui vivent des difficultés multidimensionnelles de persévérer et de briser l'isolement. Il s'agit d'une occasion rêvée d'accompagner les jeunes qui sont, malgré eux, éloignés des services de leur quartier. Le tutorat et le soutien en intervention qui est offert à ces jeunes les aideront à cheminer vers un avenir, espérons-le, plein d'opportunités. »



Mme Elmiera Abedi, CJE Bourassa-Sauvé.

« Je suis très honoré de pouvoir mettre les espaces fraîchement rénovés du Centre Jean-Paul-Lemay au service du milieu et des jeunes par l'entremise de ce beau projet qui incite à la persévérance et favorise la réussite éducative. »

M. Roger Petit-Frère, directeur du Centre Jean-Paul Lemay.

« Riche de plus d'une dizaine d'années d'expérience en accompagnement de jeunes en difficulté et promotion de la persévérance scolaire, Un Itinéraire Pour Tous est fier de mettre à contribution son expertise et de participer à la réussite de ce projet collectif "îlots d'étude" en faveur des jeunes nord montréalais. »

M. Ousseynou Ndiaye, directeur de l'organisme Un Itinéraire Pour Tous.

« Nous sommes très fiers du résultat et c'est émouvant de voir le sourire des jeunes qui bénéficient du service. Bravo à tous les acteurs de ce projet important pour Mtl-Nord. »



M. Dominic Besner, directeur de l'école Calixa-Lavallée

C'est grâce à la synergie et la volonté de tous ces partenaires que le projet a pu être mis sur pied. Tous sont extrêmement fiers d'encourager la persévérance scolaire des jeunes de Montréal-Nord.

