Projet d'étude sur le coyote dans la MRC de Rimouski-Neigette

RIMOUSKI, QC, le 7 août 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe la population des municipalités de Saint-Narcisse-de- Rimouski, de Saint-Valérien, de Saint-Eugène-de-Ladrière, de Saint-Simon, de Saint-Fabien, de Sainte-Françoise, de Saint-Mathieu-de-Rioux, du secteur du Bic et de Rimouski que, dans le cadre d'une étude sur le coyote, des engins de capture seront utilisés sur des terres publiques et privées de ce secteur du 21 août au 8 septembre 2023.

La collaboration de la population est demandée

Durant la période de cette opération, il est fortement conseillé de garder les animaux de compagnie en laisse dans les municipalités mentionnées ci-dessus afin d'éviter que ceux-ci ne soient capturés accidentellement. Si votre animal de compagnie se fait prendre dans un engin par mégarde, n'hésitez pas à nous contacter.

Comment se déroulera le projet

Les coyotes seront capturés à l'aide de pièges de rétention puis seront munis de colliers GPS. Ces colliers nous fourniront des informations importantes sur l'utilisation de l'espace par les coyotes en milieu agroforestier ainsi que sur leurs déplacements. Les coyotes capturés seront marqués à l'aide d'une étiquette à l'oreille, et le collier tombera de lui-même l'année suivante grâce à un dispositif de relâchement automatique. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la capture d'espèces non désirées. Cette opération de capture est encadrée et approuvée par un comité de bons soins aux animaux composé de vétérinaires et de citoyens.

Si vous trouvez un coyote dans un piège, ne tentez pas de le déranger et éloignez-vous afin de ne pas accroître son stress. Veuillez nous en aviser le plus rapidement possible au numéro indiqué ci-dessous.

Pour toute information ou question, vous pouvez nous joindre au 418 509-9697.

