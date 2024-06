WATSON LAKE, YT, le 7 juin 2024 /CNW/ - La ville de Watson Lake bénéficiera d'une nouvelle station de relèvement des eaux usées grâce à un investissement combiné de plus de 5,1 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement territorial.

Comme l'ont annoncé le député Brendan Hanley et le ministre Richard Mostyn, la station de relèvement contribuera à la réalisation de nouveaux projets résidentiels, notamment 43 nouveaux lots sur l'avenue Frances qui sont déjà en chantier.

Conformément à l'entente de distribution des terres sur l'avenue Frances annoncée en 2023, le gouvernement du Yukon mettra 24 des 43 lots à la disposition du grand public. La Première Nation de Liard détiendra le titre de propriété de 18 lots et la Ville de Watson Lake détiendra le titre de propriété d'un lot. La station de relèvement des eaux usées de ce projet permettra également de prendre en charge une deuxième phase d'aménagement à l'avenir.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes lors de l'aménagement de zones résidentielles favorisent l'économie locale et contribuent à la création d'un avenir durable pour les habitants du Nord. L'amélioration de la vie quotidienne, grâce à des ajouts au réseau de collecte des eaux usées de la ville de Watson Lake, favorise la croissance de la collectivité.

Les stations de relèvement transportent les eaux usées de leur source d'eau vers leur zone de traitement et, pour cette collectivité, ce sera l'étang d'épuration de Watson Lake. L'investissement à long terme dans des logements stables et solidaires pour la collectivité suppose une gestion efficace des eaux usées dans cette nouvelle zone d'aménagement. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon collaborent pour promouvoir la réconciliation, en faisant avancer des projets qui amélioreront l'accès au logement pour les citoyens de la Première Nation de Liard et les habitants de la ville de Watson Lake.

En continuant à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires dans tout le Canada, le gouvernement fédéral veille à ce que les habitants du Nord et tous les Canadiens disposent d'infrastructures qui amélioreront leurs collectivités et leur environnement grâce à des méthodes sûres et durables.

Citations

« La modernisation des réseaux de collecte des eaux usées est un élément important de l'amélioration de la qualité de vie quotidienne dans les zones résidentielles qui se développent dans le Nord. Grâce à la nouvelle station de relèvement de Watson Lake, la collectivité qui se développe autour de l'avenue Frances disposera d'un réseau de collecte des eaux usées plus fiable et plus efficace à l'avenir. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Le gouvernement du Yukon est fier d'investir régulièrement dans les infrastructures critiques qui soutiennent les services municipaux essentiels. Cette station de relèvement est une étape importante de ce projet d'aménagement du territoire, qui vise à offrir davantage de logements dans la ville de Watson Lake en pleine croissance. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son financement; ensemble, nous investissons dans l'amélioration de la vie des Yukonnais. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

« À titre de maire de Watson Lake, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour l'investissement généreux dans la nouvelle station de relèvement des eaux usées. Ce projet d'infrastructure essentiel permet non seulement d'améliorer le traitement des eaux dans notre collectivité, mais représente également une étape importante vers une croissance durable et une meilleure qualité de vie pour tous les habitants. Nous remercions chaleureusement le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial pour leur soutien indéfectible en faveur d'un avenir meilleur et plus résilient pour Watson Lake et les collectivités de la Première Nation de Liard. »

Christopher Irvin, maire de Watson Lake « En veillant à ce que la Première Nation de Liard soit considérée équitablement dans les projets d'aménagements d'infrastructures, on franchit une étape importante vers la réalisation des objectifs de réconciliation avec la Première Nation de Liard et on commence à inverser les pratiques d'exclusion et de séparation du passé. »

Chef Stephen Charlie, Première Nation de Liard

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 250 000 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Yukon investit 2 874 566 dollars .

. Le gouvernement du investit 2 874 . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 128 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 34 $ millions de dollars.

dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 128 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 34 $ millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Yukon

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; John Tonin, Analyste, Communications, Gouvernement du Yukon, 867-334-5816, [email protected]