Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station - Les séances débutent le 16 septembre 2025

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée d'Antoine Morissette, président, et de Stella Leney, commissaire, annonce la première partie de l'audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique (LET) situé sur le territoire de la municipalité d'Hébertville-Station par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Les séances débuteront le 16 septembre à 19 h et elles se poursuivront le 17 septembre à 13 h et à 20 h. La population pourra y participer en salle ou à distance.

Date : À compter du 16 septembre 2025



Heure : 19 h



Endroit : Salle du Clocher Saint-Wilbrod 750, rue Saint-Wilbrod, Hébertville-Station Aussi en direct sur le site Web du BAPE

L'occasion de poser des questions et de visiter le site du projet

Au cours de la première partie de l'audience, l'initiateur du projet et des personnes-ressources de différents organismes et ministères répondront aux questions du public et de la commission. Les participantes et participants pourront ainsi obtenir de l'information sur les sujets qui les intéressent, mais aussi profiter des réponses fournies à d'autres personnes et à la commission.

Afin de permettre aux participantes et participants de se faire une idée concrète des lieux visés pour la réalisation du projet, une visite publique du site aura lieu le 17 septembre (départ du Clocher Saint-Wilbrod à 17 h 45). Elle se fera en autobus et à pied (marche d'une trentaine de minutes). Les places sont limitées, alors les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire aussitôt que possible en remplissant ce formulaire.

Comment préparer ses questions?

Pour obtenir l'information nécessaire à l'élaboration de leurs questions, les participantes et participants peuvent consulter la documentation sur le projet. Elle est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales et dans le site Web du BAPE ainsi qu'en version papier à la bibliothèque municipale d'Hébertville-Station. De plus, il peut être intéressant, pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à la séance publique d'information du 24 mars dernier, de visionner sa webdiffusion en différé afin de prendre connaissance de la présentation du projet par l'initiateur et des questions posées à cette occasion.

Prochaine étape : donner son opinion

À la suite de la première partie, les participantes et participants disposeront de quelques semaines pour se préparer à exprimer leur point de vue sur le projet. Ils pourront donner leur opinion par écrit, en transmettant un mémoire, un commentaire ou une image commentée, ou de vive voix, en prenant la parole au cours des séances de la deuxième partie. Les modalités de participation seront annoncées prochainement. Pour ne rien manquer, il suffit de s'inscrire à l'alerte dossier du projet.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

