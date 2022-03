Projet d'agrandissement du Collège Dawson : François Legault crée deux catégories d'étudiants

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Déçus du recul de la CAQ sur le projet d'agrandissement du Collège Dawson, des étudiants de cet établissement se sont rendus en personne à l'Assemblée nationale en compagnie de la cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, et de la députée de Westmount-St-Louis, Mme Jennifer Maccarone, pour faire entendre leur mécontentement. Cette dernière a d'ailleurs déposé, aujourd'hui, une pétition signée par près de 20 000 pétitionnaires, en seulement deux semaines, réclamant le maintien du projet dans le Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

Suivant la décision de François Legault de revenir sur sa parole et d'annuler le projet d'agrandissement au profit de projets pour d'autres cégeps, la cheffe libérale n'a pas manqué de souligner qu'il est impératif que tous les établissements postsecondaires offrent des services pédagogiques de même qualité aux étudiants québécois de toute origine.

Alors que le Collège Dawson accuse un déficit d'espace de plus de 11 500 mètres carrés selon les normes ministérielles d'allocation d'espac, Mme Maccarone déplore que l'annulation du projet ait un impact négatif sur les programmes offerts aux étudiants actuels et futurs de l'établissement.

À la veille du dépôt du prochain budget, la CAQ a une opportunité en or de corriger son erreur et de remettre le projet sur les rails. Les étudiants de Dawson espèrent que François Legault entendra leur cri du cœur.

« Pourquoi les étudiants du Collège Dawson n'ont pas droit aux mêmes services que les autres étudiants au Québec? Qu'est-ce que François Legault leur reproche? »

-Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Tous les étudiants doivent pouvoir étudier en toute équité dans leurs installations physiques, peu importe la langue d'enseignement de l'établissement, peu importe la région. Je félicite les étudiants du Collège Dawson pour leur mobilisation exceptionnelle sur ce dossier qui les touche directement. »

-Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

« C'est inacceptable que le gouvernement considère qu'il existe deux catégories d'établissements collégiaux et deux catégories d'étudiants, les francophones et les autres. On doit offrir la même qualité de services pédagogiques à tous les étudiants québécois, sans aucune distinction! »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-St-Louis

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 418 877-4991, [email protected]