Projet d'agrandissement du Cégep de Maisonneuve : 620 000 $ pour l'élaboration des plans et devis

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de pallier le déficit d'espaces actuel, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est heureuse d'annoncer le début des travaux préparatoires pour l'agrandissement du Cégep de Maisonneuve - un projet de plusieurs dizaines de millions de dollars. L'annonce d'aujourd'hui confirme l'attribution d'une aide financière de 620 000 $ qui permettra de procéder aux études préalables et de réaliser les plans et devis pour ce projet porteur d'un établissement d'enseignement supérieur francophone de l'est de Montréal.

À terme, il en résultera un ajout d'espaces englobant la construction d'un nouveau bâtiment sur le site principal du Cégep, le rapatriement d'espaces actuellement en location et le réaménagement des espaces libérés représentant plusieurs centaines de mètres carrés. Les espaces supplémentaires permettront notamment de doter le cégep de laboratoires spécialisés regroupés pour former un pôle informatique et multimédia, en plus d'aires communes pour tous les étudiants.

Le projet comprend également des travaux de transformation et de réaménagement des espaces libérés à la suite du redéploiement fonctionnel des espaces avec le nouveau pavillon. En complément, cet ajout d'espace permettra de libérer définitivement les espaces locatifs du 2030, boulevard Pie-IX à Montréal. La libération de ces espaces générera des économies annuelles d'environ 550 000 $ pour le gouvernement du Québec.

Citations :

« Je suis très heureuse d'accorder les sommes nécessaires à la réalisation de la première étape de ce projet d'envergure pour le Cégep de Maisonneuve. Je me réjouis de savoir que les étudiantes et étudiants de l'est de Montréal pourront bénéficier d'un établissement d'enseignement supérieur francophone moderne et adapté à leur réalité favorisant la persévérance éducative. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'annonce du financement de la première étape du projet du Cégep de Maisonneuve est une excellente nouvelle pour les étudiantes et étudiants de la Métropole et de la région de Montréal. Je tiens à souligner l'initiative du Cégep de Maisonneuve pour l'élaboration de ce projet porteur qui permettra de regrouper au même endroit une offre de services bonifiée ainsi que des espaces consacrés aux activités étudiantes. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Collège de Maisonneuve accueille cette annonce du financement de la première étape du projet d'agrandissement avec beaucoup d'enthousiasme. Je tiens à remercier la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, d'avoir accepté de financer la réalisation de ce nouveau pavillon, un magnifique projet qui nous permettra d'offrir à nos étudiants des lieux lumineux et inspirants, à l'image des milliers de jeunes que nous accueillons. »

Malika Habel, directrice générale du Cégep de Maisonneuve

Fait saillant :

Les investissements nécessaires à la réalisation de ce projet seraient puisés à même les enveloppes pour les projets d'ajout d'espaces dans le réseau collégial approuvés dans les Plans québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 et 2019-2029.

