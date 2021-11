OTTAWA, ON, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui le renvoi de l'évaluation d'impact du projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage, proposé en Colombie-Britannique, à une commission d'examen indépendante.

Le projet consisterait en l'agrandissement du terminal à conteneurs de GCT Deltaport actuel, une installation d'entreposage et de manutention de conteneurs située à Delta, en Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres au sud de Vancouver. Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait l'ajout d'un quatrième poste d'amarrage sur le côté est de Roberts Bank Way. Il comprendrait également l'augmentation des installations terrestres de stockage et de manutention de conteneurs, un poste d'amarrage à courte distance, la prolongation du chantier ferroviaire intermodal le long du pont-jetée et des travaux de dragage visant à garantir un accès sûr aux navires.

Le ministre Guilbeault a déterminé que le renvoi de l'évaluation d'impact à une commission d'examen était dans l'intérêt public. Ce faisant, le ministre a tenu compte de la mesure dans laquelle les effets potentiels du projet dans les domaines de compétence fédérale pourraient être négatifs, des préoccupations exprimées par le public et les nations autochtones à l'égard de ces effets et des possibilités de coopération avec le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique.

Certains des facteurs contributifs pris en compte lors de la prise de cette décision comprennent l'étendue des effets environnementaux potentiels négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, les espèces aquatiques en péril et les oiseaux migrateurs, ainsi que les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones du Canada.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a affiché l'avis de la décision du ministre , y compris les motifs du ministre pour renvoyer le projet à une commission d'examen, sur le site Web du Registre.

L'Agence continuera de travailler avec le BEE pour assurer la coordination et l'harmonisation des processus réglementaires fédéraux et provinciaux, y compris la possibilité d'un processus coordonné.

Pour en savoir plus sur le projet et le processus d'évaluation d'impact, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

Dans une prochaine étape, le public et les nations autochtones seront invités à formuler des commentaires sur la version provisoire des lignes directrices conjointes et la version provisoire du plan d'évaluation conjoint. Les commentaires serviront à finaliser ces documents et un avis de début de l'évaluation d'impact sera affiché sur le site Web du Registre de l'Agence. Un avis sera affiché sur le site Web de l'Agence à une date ultérieure indiquant que la commission d'examen a été nommée par le président de l'Agence.

