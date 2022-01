Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation d'impact pour le projet aurifère Upper Beaver, situé à 20 kilomètres au nord-est de Kirkland Lake, en Ontario.

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact, l'Agence invite le public et les groupes autochtones à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (lignes directrices) et la version provisoire du plan de participation du public et à formuler des commentaires sur ces documents.

La version provisoire des lignes directrices décrit les éléments propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et elles fournissent des orientations au promoteur, Mines Agnico Eagle Limitée, quant aux renseignements et aux études requis dans son étude d'impact. La version provisoire du plan de participation du public explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen. Le plan fournit des détails sur le moment où auront lieu les possibilités de participation du public et la façon dont elles se tiendront à chaque étape de l'évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne, en visitant la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 82960). Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format, ou organiser une réunion en ligne, peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Des commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 12 mars 2022. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à assister à l'une des séances d'information virtuelles sur le projet. Ces séances offriront des renseignements supplémentaires sur le projet et le processus d'évaluation d'impact, ainsi que permettent aux participants d'apprendre comment examiner les documents provisoires et formuler des commentaires de façon efficace. Les personnes intéressées peuvent simplement sélectionner l'une des séances suivantes pour participer :

Séance en français

Le 24 février 2022, de 18 h 00 à 20 h 00 HNE

Séances en anglais

Le 8 février 2022, de 18 h 00 à 20 h 00 HNE

Le 17 février 2022, de 10 h 00 à 12 h 00 HNE

Le 3 mars 2022, de 18 h 00 à 20 h 00 HNE

Nous vous invitons à vous inscrire sur SimpleSurvey au moins 24 heures avant la séance à laquelle vous voulez assister. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de participer aux séances d'information virtuelles, veuillez contacter l'Agence à l'adresse suivante : [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la deuxième période de consultation publique fédérale pour ce projet. Il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones dans le cadre de ce projet tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Mines Agnico Eagle Limitée propose l'aménagement, l'exploitation, le déclassement et l'abandon d'une mine d'or et de cuivre souterraine et à ciel ouvert à 20 kilomètres au nord-est de Kirkland Lake, en Ontario. Tel que proposé, le projet aurifère Upper Beaver comprend une usine métallurgique sur place et des structures de détournement des eaux. La capacité maximale de production de minerai de la mine est 15,000 tonnes par jour, et la capacité maximale de traitement de minerai de l'usine atteindraient environ 10,000 tonnes par jour, pour toute la durée de vie de la mine, soit environ 16 ans. Le projet nécessiterait le détournement de plus de 90 millions de mètres cubes d'eau par année du lac Beaverhouse en aval vers la rivière Misema.

