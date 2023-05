Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) tient une période de consultation publique dans le cadre de l'étape suivant la décision relative au projet aurifère Magino, une mine d'or à ciel ouvert et un concentrateur de métaux situés à 14 kilomètres au sud-est de Dubreuilville, en Ontario.

Pourquoi l'Agence tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque le projet a été approuvé en 2019, il est devenu assujetti à des conditions juridiquement contraignantes que Prodigy Gold Incorporated (le promoteur) doit respecter pendant toute la durée de vie du projet. Ces conditions comprennent notamment la notification à l'Agence de tout changement proposé au projet qui pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs et la fourniture à l'Agence d'une évaluation des effets de ces changements.

Le promoteur a présenté à l'Agence des renseignements concernant les changements proposés au projet. Il souhaite construire et exploiter une centrale électrique au gaz naturel liquéfié (centrale GNL) de 22 mégawatts sur place, ainsi que des infrastructures connexes qui ne faisaient pas partie de la conception initiale du projet. Il s'agit d'une installation de stockage, de lignes de distribution électrique et d'une sous-station, ainsi que de l'équipement de production d'électricité. Le changement de conception comprend également le réacheminement et l'amélioration d'une ligne de distribution existante de 44 kilovolts, à partir de la zone de la mine à ciel ouvert jusqu'à une nouvelle zone située en dehors de la zone d'interdiction des explosions de la mine à ciel ouvert.

Comment puis-je participer?

L'Agence demande aux groupes autochtones et au public d'examiner son analyse de ces changements, incluant les modifications proposées à la déclaration de décision, et de faire part de leurs commentaires. Veuillez noter que cette période de consultation publique ne concerne que les modifications proposées à la déclaration de décision. L'approbation du projet ne peut pas être modifiée.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'à 23 h 59, le 30 juin 2023. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le Registre canadien d'évaluation d'impact, dans le cadre du dossier de projet.

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre (numéro de référence 80044). Le rapport d'analyse provisoire de l'Agence et la présentation du promoteur concernant les changements proposés au projet sont également affichés sur le Registre. Les participants qui souhaitent apporter leur contribution sous un autre format peuvent communiquer par courriel avec l'Agence en écrivant à l'adresse [email protected].

Pour de plus amples renseignements sur l'étape suivant la décision, veuillez consulter le site Web de l'Agence à l'adresse suivante : canada.ca/aeic

Restez à l'affût des dernières nouvelles en suivant l'Agence sur Twitter : @AEIC_IAAC # AurifèreMagino

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence par courriel à l'adresse [email protected], ou par téléphone en composant le 343-549-3870.