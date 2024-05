Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise actuellement une évaluation d'impact pour le projet aurifère Great Bear, une nouvelle mine aurifère située à 23 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario.

Dans le cadre de l'étape préparatoire du processus d'évaluation d'impact, l'Agence invite les peuples autochtones et le public à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (les lignes directrices provisoires) et la version provisoire du plan de participation du public (plan provisoire) et à formuler des commentaires sur ces documents.

Les lignes directrices provisoires décrivent les facteurs particuliers à prendre en compte dans l'évaluation du projet et fournissent au promoteur, Kinross Gold Corporation, des indications sur les études et les renseignements requis dans leur étude d'impact. Le plan provisoire explique comment le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et fournit des détails sur les modalités et le moment où les possibilités de participation du public auront lieu pour chaque étape de l'évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 85832). Les versions provisoires des lignes directrices et du plan sont également disponibles sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 7 juin 2024, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Séances d'information

L'Agence invite les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information afin d'en savoir plus sur le projet, sur le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur les documents.

Séances d'information virtuelles (sur Zoom):

22 mai 2024, de 10 h 30 à 12 h HE (en anglais)

22 mai 2024, de 19 h à 20 h 30 HE (en anglais)

23 mai 2024, de 10 h 30 à 12 h HE (en français)

Séances en personne (en anglais seulement)

28 mai 2024, de 16 h 00 à 19 h 00 HC

Filiale 238 de la Légion à Ear Falls, 40, rue John, Ear Falls ( Ontario ) P0V 1T0

29 mai 2024, de 16 h 00 à 19 h 00 HC

Hotel Super 8 Red Lake, par Wynham, 11, crescent Hughes, Red Lake (Ontario ) P0V 2M0

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur « Séances d'information ». Une séance supplémentaire en français peut être offerte sur demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse courriel du projet mentionnée ci-dessus.

Restez à l'affût en suivant l'Agence sur X (anciennement Twitter) : @AEIC_IAAC #AurifèreGreatBear ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Kinross Gold Corporation propose la construction et l'exploitation d'une nouvelle mine aurifère à ciel ouvert et souterraine avec une usine de traitement, située à 23 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario. Comme proposé, le projet aurifère Great Bear inclurait trois exploitations à ciel ouvert et produirait jusqu'à 60 000 tonnes de minerai par jour, tandis que l'usine pourrait traiter jusqu'à 15 000 tonnes de minerai par jour. Le projet serait en exploitation pendant environ 20 ans.

Informations supplémentaires

En octobre 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a annoncé les orientations du gouvernement du Canada sur l'administration provisoire de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), à la suite de la récente décision de la Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité de la LEI. Conformément aux dispositions provisoires, la question de la poursuite ou non du processus d'évaluation d'impact du projet est laissée à la discrétion du promoteur. L'Agence reste déterminée à collaborer avec les promoteurs pour faire avancer l'évaluation des projets et discuter des exigences en matière de renseignements.

