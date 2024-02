Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) tient une période de consultation publique dans le cadre de l'étape postérieure à la décision sur le projet aurifère de Valentine, une mine d'or à ciel ouvert située à Valentine Lake, au sud-ouest de Millertown, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pourquoi l'Agence tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque le projet a été approuvé en 2022, il est devenu assujetti à des conditions juridiquement contraignantes auxquelles Marathon Gold Corporation (le promoteur) doit se conformer tout au long de la durée de vie du projet, notamment en informant l'Agence de tout changement proposé au projet qui pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs.

En avril 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a émis une déclaration de décision modifiée pour le projet. Depuis, le promoteur a présenté des renseignements à l'Agence concernant d'autres modifications proposées au projet. Le promoteur souhaite extraire le minerai d'une troisième fosse à ciel ouvert et inclure les infrastructures connexes qui ne faisaient pas partie de la conception initiale du projet. Les modifications comprennent un nouveau haldes de stériles et de nouveaux tas de terre végétale, des étangs de sédimentation supplémentaires, le déplacement des installations de stockage des explosifs, des changements à la technologie de traitement de l'eau et d'autres modifications pour accueillir la fosse à ciel ouvert supplémentaire. Ces changements n'entraîneront pas une augmentation de la production minière.

Comment puis-je participer?

L'Agence invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse de ces changements , qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision, et à présenter leurs commentaires. Veuillez noter que cette période de consultation publique ne concerne que les modifications proposées à la déclaration de décision. L'approbation du projet ne peut pas être modifiée.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 18 mars 2024. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80168). La version provisoire du rapport d'analyse de l'Agence et la présentation du promoteur au sujet des changements proposés au projet sont également disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse [email protected].

Pour de plus amples renseignements sur l'étape postérieure à la décision, veuillez consulter le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

Renseignements supplémentaires

En octobre 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a annoncé la publication des orientations du gouvernement du Canada concernant les dispositions provisoires relatives à l'administration de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI) suivant la récente décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Le projet aurifère de Valentine a terminé le processus d'évaluation d'impact en 2022, et sa déclaration de décision demeure en vigueur, y compris l'obligation pour le promoteur d'informer l'Agence de tout changement proposé au projet qui pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence en écrivant à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.