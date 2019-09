Projet aurifère de Valentine - Période de consultation publique

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a entamé une évaluation environnementale fédérale pour le projet aurifère de Valentine , situé à 55 kilomètres au sud-ouest de Millertown, à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à formuler des commentaires à propos des composantes de l'environnement sur lesquelles ce projet est susceptible d'avoir des effets et sur les éléments à examiner durant l'évaluation environnementale, tels qu'ils sont décrits dans les lignes directrices provisoires relatives à l'étude d'impact environnemental (EIE) . Après avoir tenu compte des commentaires reçus, l'Agence rédigera la version définitive des lignes directrices et la remettra au promoteur, Marathon Gold Corporation.

Il s'agit de la deuxième des quatre occasions offertes au public de formuler des commentaires sur l'évaluation environnementale de ce projet.

Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics. Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles doivent être envoyés au plus tard le 30 juin 2019 à :



Projet aurifère de Valentine

Agence canadienne d'évaluation environnementale

10, Barters Hill, bureau 301

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6M1

Téléphone : 709-725-2725

Courriel : CEAA.Valentine.ACEE@canada.ca

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @ACEE_CEAA #AurifèreValentine

SOURCE Agence canadienne d'évaluation environnementale

Renseignements: Allison Storey, Agente de communications, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 613-404-8349, Allison.Storey@canada.ca

Related Links

https://www.ceaa.gc.ca/