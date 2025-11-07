Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le Projet 6 - Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake, situé au Manitoba.

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leurs importances, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les programmes de suivi.

L'AEIC sollicite également des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si la ministre de l'Environnement et du Changement climatique publie une déclaration de décision qui autorise le projet d'aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80138). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'au 8 décembre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès des peuples autochtones et du public. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, #Projet6RouteToutesSaisons ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Manitoba Transportation and Infrastructure propose de construire 141 kilomètres de route utilisable en toute saison sur des terres domaniales provinciales. Le projet, conçu comme une route publique de gravier à deux voies, serait composé de trois sections de route croisée situées sur la côte est du lac Winnipeg, au Manitoba. Ces sections de route commenceraient aux limites de la réserve de la Nation crie de Manto Sipi, de la Nation crie de Bunibonibee et de la Première Nation God's Lake. Deux ponts d'importance traversant la rivière God et le ruisseau Magill pourraient également être construits dans le cadre de ce projet.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].