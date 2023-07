PROGRÈS DANS LES STRATÉGIES DE TRAITEMENT, DE DIAGNOSTIC ET DE RÉDUCTION DES RISQUES SOULIGNÉS À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'ASSOCIATION ALZHEIMER

AMSTERDAM, 21 juillet 2023 /CNW/ - Les nouvelles recherches présentées lors de la conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC®) 2023 couvrent l'ensemble de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la démence, y compris les progrès en matière de traitement, de diagnostic précoce et précis, et notre compréhension des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence.

L'AAIC est le principal forum annuel de présentation et de discussion des dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et la démence. La conférence de cette année, qui avait lieu en ligne et en personne à Amsterdam, aux Pays-Bas, a attiré plus de 10 000 participants et a été le théâtre de plus de 3 000 présentations scientifiques.

Progrès des traitements, résultats des essais cliniques

À l'occasion de l'AAIC 2023, l'Association Alzheimer a mis en lumière les résultats d'essais d'interventions médicamenteuses et non médicamenteuses pour la maladie d'Alzheimer.

Eli Lilly a présenté de nouvelles données plus complètes à l'AAIC 2023 dans le cadre de l'essai clinique de phase 3 de TRAILBLAZER-ALZ portant sur le donanemab au début de la maladie d'Alzheimer symptomatique. Avec cette image plus complète des résultats de l'essai de phase 3 sur le donanemab, nous voyons d'autres preuves scientifiques convaincantes que l'élimination complète du bêta-amyloïde du cerveau est associée à un ralentissement important de la progression de la maladie chez les personnes atteintes d'Alzheimer précoce. Les résultats de cet essai montrent également que le fait d'entreprendre le traitement le plus tôt possible au cours de la maladie permet d'avoir un effet bénéfique plus important, mais aussi qu'il est possible de ralentir la progression de la maladie même lorsque le traitement commence plus tard. Les progrès que nous avons observés dans cette catégorie de traitements, ainsi que la diversification de nouvelles thérapies potentielles au cours des dernières années, donnent de l'espoir aux personnes touchées par cette maladie dévastatrice.

Deux nouvelles approches thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer basées sur la modification génétique CRISPR ont été présentées à l'AAIC. L'une vise à réduire l'impact du gène à risque d'Alzheimer le plus puissant connu, APOE-e4. L'autre vise à réduire la production d'une protéine toxique dans le cerveau, le bêta-amyloïde, qui est la marque de la maladie d'Alzheimer et la cible de traitements récemment approuvés. La technologie CRISPR accélère l'identification des cibles médicamenteuses dans le but d'accélérer le processus de découverte de médicaments et de créer des plateformes pour le développement de traitements de nouvelle génération.

Certaines interventions non médicamenteuses ont également été présentées à l'AAIC, notamment les résultats de l'étude Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders (ACHIEVE) , le plus important essai clinique randomisé et contrôlé sur les prothèses auditives visant à réduire le déclin cognitif à long terme chez les adultes âgés. Bien que les résultats étaient négatifs pour l'ensemble de la population à l'étude, l'intervention auditive a ralenti le déclin cognitif chez les adultes plus âgés ayant une perte auditive légère à modérée de 48 % dans une période antérieure à un segment précis de la population à l'étude, composé de 238 personnes participant à une étude d'observation continue de la santé cardiaque. L'intervention de trois ans comprenait l'utilisation d'appareils auditifs, d'une « trousse » auditive, ainsi que les directives et les conseils continus d'un audiologiste.

Analyses sanguines : La prochaine frontière dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer

Les progrès sur le plan des technologies et de la pratique soulignés pour la première fois à l'AAIC 2023 démontrent la simplicité, la transportabilité et la valeur diagnostique des biomarqueurs sanguins pour la maladie d'Alzheimer .

Des chercheurs de l'Université de Göteborg, en Suède, ont présenté les résultats d'un simple test sanguin par piqûre au doigt qui montre la possibilité de détecter des marqueurs de la maladie d'Alzheimer à l'aide d'une seule goutte de sang séché sur des cartes de prélèvement sanguin expédiées pendant la nuit entre deux pays, sans contrôle de température ou refroidissement. S'il est validé par des recherches supplémentaires, ce test pourrait offrir une option rapide, non invasive et rentable qui est suffisamment simple pour être réalisée de façon indépendante ou par le personnel soignant. Il peut être particulièrement utile dans les districts ruraux ou dans d'autres régions où les ressources sont moins abondantes.

Un groupe de recherche de l'Université de Lund, en Suède, a mené la première étude visant à examiner l'utilisation de biomarqueurs sanguins pour la maladie d'Alzheimer dans les soins primaires et à les comparer à l'exactitude diagnostique des médecins de premier recours. Une analyse sanguine était exacte à plus de 80 % pour identifier les changements liés à la maladie d'Alzheimer - beaucoup mieux que les médecins de l'étude qui n'avaient pas accès au test. Les analyses sanguines pour la maladie d'Alzheimer ont un grand potentiel pour améliorer le diagnostic précoce, la précision du diagnostic et le traitement approprié des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Nouvelle consommation d'opioïdes et mortalité chez les personnes âgées atteints de démence

Selon une recherche présentée à l'AAIC 2023, la nouvelle consommation d'opioïdes chez les personnes âgées atteintes de démence est associée à un risque de décès considérablement plus élevé, y compris une augmentation de 11 fois au cours des deux premières semaines. Des chercheurs du Centre danois de recherche sur la démence ont utilisé des données provenant de tous les Danois âgés de 65 ans et plus qui ont reçu un diagnostic de démence entre 2008 et 2018, y compris les résidents des foyers de soins et de vie. De ce groupe, 42 % des personnes ayant reçu un diagnostic de démence ont racheté une ordonnance pour un opioïde dans une pharmacie.

Il a été révélé que 33,1 % des participants à l'étude sont décédés dans les 180 jours suivant le début de leur première ordonnance d'opioïdes, comparativement à 6,4 % des personnes non exposées aux opioïdes. Après avoir tenu compte des différences potentielles entre les groupes, les chercheurs ont constaté que le risque de mortalité était quatre fois plus élevé. Le risque était le plus élevé au cours des 14 premiers jours, où la mortalité pour tous les opioïdes a été multipliée par 11. Ces constatations initiales soulignent la nécessité d'une discussion entre le patient, sa famille et le médecin au sujet des analgésiques.

Constipation chronique associée au déclin cognitif

De nouvelles recherches démontrant la relation entre la santé intestinale et le cerveau ont été dévoilées à l'AAIC. Un chercheur de l'Université du Massachusetts-Amherst a découvert que les personnes souffrant de constipation chronique (selles tous les trois jours ou plus) avaient des capacités cognitives beaucoup plus faibles, équivalant à trois ans de vieillissement cognitif chronologique de plus, que celles qui avaient des habitudes saines de mouvement intestinal.

De plus, des chercheurs de l'Université du Texas à San Antonio ont découvert des bactéries intestinales spécifiques associées à un risque accru de démence, ainsi que des bactéries intestinales qui peuvent être neuroprotectrices. Des recherches antérieures ont établi un lien entre la santé et la composition du microbiome intestinal, qui est la communauté de microorganismes qui vivent dans nos tractus digestifs, et un certain nombre d'autres fonctions vitales du corps.

Premières estimations nationales de la prévalence de la maladie d'Alzheimer au niveau des comtés aux États-Unis

Les premières estimations nationales de la prévalence de la maladie d'Alzheimer dans les comtés (3 142 comtés des États-Unis) ont été dévoilées à l'AAIC 2023. Des chercheurs du Rush University Medical Center de Chicago ont découvert que l'est et le sud-est des États-Unis ont la plus forte prévalence de démence d'Alzheimer. Des pourcentages plus élevés de personnes âgées et de Noirs et d'Hispaniques, tous des groupes présentant un risque plus élevé de contracter la maladie, peuvent expliquer la prévalence élevée dans ces régions. Les résultats peuvent aider à orienter l'affectation des ressources aux programmes de santé publique pour les personnes et les familles touchées par la maladie d'Alzheimer dans ces régions.

Faire du bénévolat plus tard dans la vie peut favoriser la santé du cerveau

Pour la première fois à l'AAIC 2023, des chercheurs de l'Université de la Californie, Davis, ont examiné les habitudes de bénévolat chez une population d'adultes âgés de diverses origines ethniques et raciales et ont constaté que le bénévolat était associé à de meilleurs résultats de référence sur les tests de mémoire, de pensée et de planification . Les chercheurs ont déclaré que le bénévolat pourrait être important pour une meilleure cognition à la fin de la vie et pourrait servir d'intervention simple chez les adultes âgés pour protéger contre la maladie d'Alzheimer et d'autres démences.

