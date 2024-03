Progrès dans l'Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador - Diffusion du rapport provisoire

ST. JOHN'S, NL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité indépendant chargé de l'Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé la publication de son rapport provisoire (disponible en anglais). Le rapport présente les premières recommandations et une carte préliminaire des régions où, à l'aide de la technologie actuelle, l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière présente le meilleur potentiel.

Depuis mai 2023, le Comité a tenu plus de 60 réunions et rencontré près de 700 personnes, y compris des Autochtones, des pêcheurs et d'autres utilisateurs des océans, des dirigeants municipaux, des organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, des organisations environnementales, des groupes de recherche et des promoteurs de projet d'éoliennes en mer.

Grâce à ces engagements et à la collecte de divers renseignements, le Comité a été en mesure de déterminer les zones préliminaires où l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière pourrait présenter le plus grand intérêt pour les promoteurs et où elle pourrait éviter ou réduire au minimum certaines répercussions prévues ou déterminées.

À ce jour, le Comité a cerné certaines lacunes en matière de renseignements, y compris des ensembles de données incomplets et l'absence d'études sur la façon dont l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière pourrait avoir une incidence sur les espèces et les environnements locaux. Il recommande que ces lacunes en matière de renseignements soient comblées avant le début de l'exploitation d'éoliennes en mer.

Ses recherches ont également éclairé les premières recommandations fondamentales, à savoir que tous les projets d'exploitation d'énergie éolienne extracôtière devraient faire l'objet d'une évaluation d'impact, que les peuples autochtones et leurs connaissances devraient être inclus dans l'élaboration du cadre conjoint de gestion de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière, et que les gouvernements fédéral et provinciaux devraient accélérer l'élaboration d'un plan d'aménagement de l'espace marin pour la zone extracôtière.

[Traduction libre] « Nous avons fait de grands progrès, mais le travail ne s'arrête pas là. Nous continuerons de communiquer avec les groupes autochtones, le public et les intervenants pour peaufiner nos recommandations, y compris la recommandation finale concernant les zones de permis pour l'énergie éolienne extracôtière. Nous avons également hâte de discuter des effets négatifs potentiels de l'énergie éolienne extracôtière et des moyens pour atténuer ces effets », de dire Shayne McDonald, président du Comité de l'Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Comité publiera un rapport provisoire d'évaluation régionale en septembre 2024 pour une période de consultation publique de 60 jours. Il soumettra ensuite le rapport final d'évaluation régionale aux ministres fédéraux de l'Environnement et du Changement climatique et d'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi qu'aux ministres provinciaux de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, de l'Environnement et du Changement climatique et des Affaires intergouvernementales en janvier 2025.

Faits en bref

Les évaluations régionales sont des études menées dans des zones où des aménagements sont prévus afin d'éclairer la planification et la gestion des effets cumulatifs et d'éclairer les futures évaluations d'impact du projet. Ils constituent un élément clé du cadre de mise en œuvre de la Loi sur l'évaluation d'impact du gouvernement fédéral .

du gouvernement fédéral Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador ont lancé l'Évaluation régionale du développement éolien extracôtier à Terre-Neuve-et- Labrador en mars 2023.

et de Terre-Neuve-et- ont lancé l'Évaluation régionale du développement éolien extracôtier à Terre-Neuve-et- en mars 2023. Le Comité indépendant est constitué de gens issus de différents milieux et qui possèdent une expertise variée. Les membres du comité sont : Shayne McDonald (président), Glenn Blackwood , Leslie Grattan , Brian Power et Paul W. Saunders .

(président), , , et . Le public est invité à soumettre de l'information et ses commentaires concernant l'évaluation régionale par l'entremise de la page Web de l'évaluation sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

