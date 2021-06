Programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d'adaptation de domicile - Le gouvernement du Québec annonce une bonification de 60 M$ pour la rénovation résidentielle

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer une bonification de 60 millions de dollars (M$) pour soutenir les Québécois qui souhaitent rénover leur chez-soi.

En effet, les programmes Rénovation Québec (PRQ), RénoRégion (PRR) et d'adaptation de domicile (PAD) de la Société d'habitation du Québec (SHQ) voient ainsi leur enveloppe budgétaire respective augmenter de 20 M$ pour l'année financière en cours.

Rénovation Québec

Rénovation Québec permet de contribuer à l'aide financière versée par les municipalités aux propriétaires pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle tels que la réfection de façade ou la correction des défectuosités liées à la sécurité des occupants. Les travaux effectués visent à améliorer les logements dans les secteurs résidentiels dégradés et à appuyer des mesures que la municipalité met en place pour stimuler la revitalisation de ces quartiers et conserver leur vocation résidentielle. Pour l'année 2021-2022, le programme est doté d'un budget de plus de 36 M$.

RénoRégion

RénoRégion soutient les propriétaires à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur maison. Par exemple, l'aide financière peut être versée pour remplacer le revêtement d'une toiture ou un système électrique surchargé et détérioré ou encore pour refermer des ouvertures endommagées par les intempéries. Pour l'année 2021-2022, le programme dispose d'un budget sans précédent de 32 M$.

Adaptation de domicile

Le PAD s'adresse aux personnes avec un handicap, c'est-à-dire aux personnes qui ont une déficience entraînant une incapacité importante et persistante et qui sont sujettes à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités quotidiennes. Avec un ajout de 20 M$, le budget du PAD totalise plus de 38 M$ pour la présente année budgétaire, y compris les sommes réservées à la Ville de Montréal en vertu d'une entente.

« Pour notre gouvernement, il est important de redonner aux Québécois et de stimuler la relance économique dans toutes les régions. Aujourd'hui, c'est une fierté d'annoncer une bonification sans précédent des programmes de rénovation résidentielle. Ce sont plus de 60 M$ supplémentaires que nous investissons dans les programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d'adaptation de domicile. Nous sommes un gouvernement à l'écoute, et cette annonce répond concrètement aux demandes des municipalités qui souhaitaient voir plus de citoyens en bénéficier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants

Le PRQ est administré par la SHQ et géré par les municipalités participantes. Les propriétaires qui souhaitent s'inscrire à ce programme doivent communiquer avec leur municipalité pour vérifier si celle-ci y participe et pour connaître les critères d'admissibilité.

Le PRR s'applique à l'ensemble des municipalités qui ont moins de 15 000 habitants ou qui sont situées dans la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine. Dans le cas des municipalités de 15 000 habitants ou plus, le programme est applicable aux secteurs non desservis par un réseau d'aqueduc ou d'égouts.

Le PAD soutient financièrement les propriétaires de tout bâtiment qui sert de domicile permanent à la personne handicapée. Les résidences privées pour aînés certifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui hébergent neuf personnes ou moins, ainsi que les résidences de type familial, sont aussi admissibles au programme pour certains travaux d'adaptation. Il est possible de se procurer le formulaire d'inscription au programme en s'adressant à son centre local de services communautaires (CLSC) ou à la Société d'habitation du Québec.

En vertu de l'Entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en avril 2018, en 2021-2022, un transfert à la Ville de 40 % des sommes attribuées dans le budget du Québec est prévu pour les programmes RénoQuébec et d'adaptation de domicile.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Annexe

Tableau de la distribution budgétaire 2021-2022 pour le programme Rénovation Québec (PRQ)

Régions administratives Sommes réservées ($) Bas-Saint-Laurent 429 000 Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 699 500 Capitale-Nationale 2 608 000 Mauricie 979 000 Estrie 1 305 000 Outaouais 1 200 000 Abitibi-Témiscamingue 130 000 Côte-Nord 250 000 Chaudière-Appalaches 318 000 Laval 1 750 000 Lanaudière 475 000 Laurentides 135 000 Montérégie 5 818 500 Montréal (Entente Réflexe Montréal) 14 668 000 Montréal Est 120 000 Centre-du-Québec 1 163 000

Tableau de la distribution budgétaire 2021-2022 pour le programme RénoRégion (PRR)



Régions administratives Sommes réservées ($) Bas-Saint-Laurent 2 180 000 Saguenay-Lac-Saint-Jean 714 000 Capitale-Nationale 910 500 Mauricie 624 000 Estrie 1 151 000 Outaouais 1 190 000 Abitibi-Témiscamingue 672 000 Côte-Nord 609 000 Nord-du-Québec 60 000 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 650 000 Chaudière-Appalaches 2 472 000 Lanaudière 1 201 000 Laurentides 2 194 000 Montérégie 1 101 500 Centre-du-Québec 749 000

