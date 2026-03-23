Programme Valorisation des rejets thermiques - Un projet novateur pour utiliser la chaleur de l'incinérateur de Québec afin de chauffer l'usine de Nordic Paper

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Afin de favoriser un Québec plus durable et prospère, le gouvernement du Québec annonce son soutien à Nordic Paper pour la mise en place des infrastructures requises pour valoriser les rejets de chaleur de l'incinérateur de la Ville de Québec. Ce projet permettra d'optimiser le chauffage et la ventilation de l'usine située dans le Vieux-Limoilou, et il entrainera une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre (GES) estimée à 2 857 tonnes d'équivalent CO 2 , soit l'équivalent de retirer 840 voitures à essence de la circulation.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard.

Cet investissement de 5,3 millions de dollars (M$) servira à optimiser le système de production de papier de l'usine et la conduite qui la relie déjà à l'incinérateur afin d'en maximiser le potentiel énergétique. À terme, l'usine de Nordic Paper ne générera aucune émission de GES dans le cadre de ses opérations.

Citations :

« La valorisation des rejets de chaleur provenant des industries situées sur notre territoire est une filière d'énergie renouvelable au fort potentiel. Il s'agit d'une solution concrète pour réduire les émissions de GES et augmenter notre capacité de production énergétique. Grâce au partenariat annoncé aujourd'hui avec la Ville de Québec, Nordic Paper deviendra bientôt une usine de papier zéro émission. C'est avec des projets bénéfiques pour les communautés locales, l'environnement et l'économie que nous bâtissons un Québec plus prospère et durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsables des Infrastructures

« Je suis très fier que mon gouvernement soutienne la mise en place de ce projet porteur pour la Capitale-Nationale. L'usine de Nordic Paper fait partie du paysage de la ville de Québec depuis longtemps. Le partenariat annoncé aujourd'hui marque un tournant historique : il permettra de réduire les émissions de GES, de diminuer la consommation énergétique de l'usine et de renforcer le leadership de notre région en matière d'énergies vertes. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le projet de la papetière Nordic Paper, soutenu par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, vient consolider un partenariat existant avec la Ville de Québec pour l'utilisation de la vapeur excédentaire du complexe de valorisation énergétique (CVE). Remplaçant le gaz naturel par les rejets thermiques du CVE pour ventiler et chauffer l'usine, ce projet est un bel exemple d'économie circulaire à l'échelle locale. Il contribue à diminuer la production de GES et à lutter contre les changements climatiques. »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

Faits saillants :

Le programme Valorisation des rejets thermiques (programme VRT) s'inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030 . Il s'adresse aux entreprises, aux institutions, aux municipalités et aux organismes de tous les secteurs (ex. : agricole, commercial, industriel) qui souhaitent évaluer la faisabilité et mettre en place des infrastructures de captation, de distribution et de valorisation des rejets thermiques.

Il s'adresse aux entreprises, aux institutions, aux municipalités et aux organismes de tous les secteurs (ex. : agricole, commercial, industriel) qui souhaitent évaluer la faisabilité et mettre en place des infrastructures de captation, de distribution et de valorisation des rejets thermiques. Le projet de Nordic Paper est la quatrième initiative financée dans le cadre du volet 2 du programme VRT. Depuis mars 2023, 31 projets ont également bénéficié d'un soutien financier pour la réalisation d'une étude de faisabilité dans le cadre du volet 1, pour un total de plus de 49 M$ investis depuis le début du programme.

Fondée en 1952, Nordic Paper Québec se spécialise dans la production de papiers spécialisés pour les secteurs alimentaire, artistique, médical et industriel. Son projet de VRT prévoit deux principales mesures. D'abord, des unités de ventilation seront ajoutées pour que l'usine soit conforme aux codes et normes applicables, en plus d'améliorer les conditions d'opération de certains équipements et systèmes ainsi que les conditions de travail à l'intérieur du bâtiment. Ces unités seront alimentées par la vapeur fournie par l'incinérateur, plutôt que par du gaz naturel, ce qui est la pratique courante du marché. Le projet vise également à remplacer les appareils de chauffage de l'usine qui fonctionnent au gaz et à l'électricité par des appareils utilisant la vapeur fournie par l'incinérateur.

Ces mesures permettront une réduction de consommation estimée à 1 258 000 m3 de gaz naturel. Les émissions de GES produites par l'usine seront ainsi complétement éliminées.

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Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs