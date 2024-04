Programme Valorisation des rejets thermiques - 1 M$ à Humano District pour la valorisation des rejets thermiques d'un futur centre de calcul quantique à Sherbrooke

QUÉBEC, le 8 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer l'octroi d'un soutien financier de 1 008 750 $ qui permettra de mettre en place les infrastructures nécessaires à la valorisation des rejets thermiques du futur centre de calcul quantique de l'entreprise Exaion à Sherbrooke.

Rappelons que ce centre est au cœur du projet domiciliaire écoresponsable de l'entreprise Humano District Développement inc., dont le concept repose sur la récupération de chaleur comme mode de chauffage. Concrètement, le financement annoncé aujourd'hui permettra de concevoir, de construire, puis de mettre en service les installations de valorisation technique qui relieront le centre aux unités d'habitation. Cela représente un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) estimé à 404 tonnes d'équivalent CO 2 par année.

Plusieurs installations industrielles situées sur le territoire québécois produisent de grandes quantités de chaleur, qui sont rejetées dans l'environnement. Des solutions peuvent être mises en place pour capter ces rejets thermiques, les récupérer et les utiliser pour chauffer divers types d'infrastructures. De cette façon, la consommation d'énergie et les émissions de GES issues des bâtiments sont réduites. Rappelons que le programme Valorisation des rejets thermiques (VRT) a été lancé le 20 mars 2023, afin de contribuer à accélérer la transition énergétique et climatique du Québec.

Citation :

« La valorisation des rejets thermiques est une solution concrète pour réussir la transition énergétique du Québec. C'est une solution gagnante sur tous les plans. En transformant les pertes d'énergie en sources d'énergie renouvelable dans une logique d'économie circulaire, on réduit non seulement nos émissions de GES, mais on améliore aussi notre efficacité énergétique.

Ce projet est un premier exemple concret du type d'installations que notre gouvernement souhaite contribuer à bâtir avec le programme VRT, qui vise à encourager financièrement la recherche de solutions et l'innovation afin de lutter activement contre le gaspillage énergétique. Le potentiel de valorisation des rejets thermiques au Québec est énorme et c'est grâce à des partenariats comme celui-ci que nous sommes en mesure de progresser vers une économie sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Doté d'un budget de 215 millions de dollars, le programme VRT, qui s'inscrit dans le plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, s'adresse aux municipalités, aux entreprises, aux organismes et aux institutions de tous les secteurs (ex. : industriel, commercial, agricole) qui souhaitent évaluer la faisabilité et mettre en place des projets d'infrastructure visant la captation et la distribution de rejets thermiques.

Le programme comporte deux volets : Le volet 1 vise à financer la réalisation d'études de faisabilité de projets d'infrastructure ayant pour but de capter et redistribuer des rejets thermiques. L'aide financière maximale est de 150 000 $ par projet. Le volet 2 vise à financer la conception, la construction et la mise en service d'infrastructures de valorisation des rejets thermiques. L'aide financière maximale pour ce volet est de 40 millions de dollars par projet.

L'aide financière allouée dans le cadre du programme VRT peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses admissibles ou un montant inférieur dans le cadre de chaque volet du projet.

À ce jour, 11 projets ont bénéficié d'un soutien financier pour la réalisation d'une étude de faisabilité dans le cadre du volet 1 du programme, pour un total de 903 000 $.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme Valorisation des rejets thermiques

Pour en savoir davantage sur le Plan pour une économie verte 2030

Source : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la

Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs et

ministre responsable de la région

des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs