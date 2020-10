Programme triennal d'immobilisations : Longueuil garde le cap et investira 584 M$ au cours des 3 prochaines années

LONGUEUIL, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la présentation de son Programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023, la Ville de Longueuil a dévoilé aujourd'hui les projets d'infrastructures qui vont assurer le bien-être de sa population, générer de la richesse foncière et contribuer à la relance de l'économie, et ce, aussi bien sur son territoire que sur celui de son agglomération. Pour ce faire, elle investira 584 M$ au cours des trois prochaines années, dont 216 M$ en 2021.

« L'année 2020 nous aura très certainement apporté son lot de défis avec la gestion de la pandémie de la COVID-19. Malgré cette situation exigeante, Longueuil a su garder le cap dans l'avancement de projets stratégiques et structurants qui assureront une qualité de vie à l'ensemble de notre population, relanceront l'économie et contribueront au rayonnement de Longueuil et de son agglomération », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Principaux investissements en 2021

Longueuil visera à améliorer le réseau routier, notamment en allouant 22 M$ à la réfection et aux travaux d'asphaltage sur son territoire. Elle modernisera aussi ses infrastructures souterraines, comme les égouts et les aqueducs, avec une enveloppe budgétaire de 61 M$. Une somme de 15 M$ sera quant à elle investie dans le début de la construction du complexe aquatique l'an prochain. Longueuil versera, en outre, 18,3 M$ dans la bonification de ses parcs et espaces verts.

De plus, près de 10 M$ seront prévus pour le programme de remplacement de véhicules et d'équipements motorisés des services de police et de sécurité incendie afin de mieux couvrir le territoire et d'assurer le bon niveau de sécurité pour la population.

La Ville poursuivra l'an prochain le développement de son territoire avec des investissements de plus de 17 M$. Cela inclut, entre autres, le développement de son centre-ville, dont la mise en place d'une nouvelle zone d'innovation numérique, de même que le redéveloppement du pôle Roland-Therrien.

Enfin, la Ville devancera aussi certains projets en technologie de l'information afin d'outiller davantage ses employés, dont près de la moitié sont en télétravail, ce qui permettra d'assurer la continuité des services offerts aux résidents.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2022-2023 sera soumis pour adoption au conseil de ville ce soir et au conseil d'agglomération du 22 octobre prochain. Le document peut être consulté à longueuil.quebec/budget-ville, alors qu'une nouvelle carte interactive illustrant les projets inscrits dans le cadre de ce PTI est disponible à geomatique.longueuil.quebec/PTI-2021-2022-2023.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

