Programme RénoRégion 2023-2025 - 40 M$ pour soutenir la rénovation d'habitations en milieu rural

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, annonce la reconduction du programme RénoRégion (PRR), qui s'adresse aux propriétaires à revenu faible ou modeste qui vivent dans l'une des 101 municipalités ou municipalités régionales de comté participantes. L'aide financière les aidera à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence, grâce à une enveloppe de plus de 40 M$ réservée pour les exercices financiers 2023-2024 et 2024-2025.

Une révision importante a concerné le PRR en 2022. Cela s'est traduit principalement par une bonification de l'aide financière maximale, laquelle est passée de 12 000 à 25 000 $.

Le PRR s'adresse principalement aux municipalités de 15 000 habitants et moins ou qui sont situées dans la région administrative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Bien que le programme soit administré par la Société d'habitation du Québec (SHQ), les citoyens doivent s'adresser à leur municipalité ou à leur MRC pour y participer.

Cette démarche traduit la volonté du gouvernement d'assurer le dynamisme et la vitalité des communautés rurales du Québec.

Citation :

« Le programme RénoRégion, c'est plus de 40 M$ disponibles pour permettre à des propriétaires à faible revenu d'effectuer des travaux pour corriger des défectuosités majeures à leur résidence en région. Ce programme permet à des citoyens de continuer de vivre dans un milieu auquel ils sont attachés. Il contribue également à assurer un toit sécuritaire à de nombreux ménages dont la situation financière est précaire. Dans le contexte actuel, ce programme s'avère une bonne option à considérer. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Le PRR est administré par la SHQ et il est géré par les municipalités et les MRC.





La valeur uniformisée maximale du bâtiment admissible ne doit pas dépasser

150 000 $.





150 000 $. L'aide accordée peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, jusqu'à un maximum de 25 000 $ selon le revenu du ménage.





Pour qu'un dossier soit admissible, la résidence doit notamment nécessiter des travaux d'au moins 3 500 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures touchant les murs extérieurs, la toiture, la structure, les saillies, les ouvertures, la plomberie, l'électricité, le chauffage ou l'isolation thermique.





Ce programme est financé en partie par le gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.





Pour plus d'information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

