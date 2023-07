Programme Relève et mise en valeur de la faune - Québec accorde plus de 600 000 $ pour la réalisation de projets fauniques

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, dans le cadre du programme Relève et mise en valeur de la faune (RMVF), des subventions totalisant 607 019 $ pour soutenir la réalisation de près d'une cinquantaine de projets fauniques visant à favoriser la relève des clientèles qui pratiquent les activités de chasse, de pêche et de piégeage, ainsi que des initiatives pour promouvoir des activités liées aux ressources fauniques auprès de la population.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

En 2023-2024, c'est près d'une cinquantaine d'organismes qui bénéficient d'une aide financière pour réaliser différentes activités. Par exemple, des camps de vacances spécialisés, des activités de pêche, des initiations au trappage, des tournois amicaux, des ateliers de sensibilisation à la pratique responsable de la chasse, ainsi qu'une foule d'autres activités, sont appuyés par le programme cette année.

Citation :

« Le programme Relève et mise en valeur de la faune est une excellente occasion de rapprocher tous les Québécois de la nature en leur faisant découvrir des activités qui sont au cœur de notre histoire et de notre culture. La sensibilisation de la population à l'importance de pratiquer les activités de chasse, de pêche et de piégeage de façon responsable est primordiale pour préserver nos ressources fauniques. Je remercie tous les organismes qui ont soumis un projet et qui mettent en valeur la faune partout au Québec, en plus de contribuer à la vitalité socioéconomique de leur région. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Lancé en 2009, le programme RMVF s'adresse aux organismes dont la mission consiste à mettre en valeur les activités de chasse, de pêche et de piégeage.

L'aide financière issue du programme RMVF peut couvrir les coûts associés à la réalisation d'un projet jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur une durée maximale d'une année.

Le programme est financé par la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage.

En 2022-2023, le programme a permis de soutenir 45 projets fauniques régionaux, pour un investissement total de plus de 618 000 $.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme RMVF.

Source : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs