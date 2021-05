Programme RAC - Bibliothèque L'Octogone à LaSalle - Lancement des travaux de rénovation et d'agrandissement

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - La vice-présidente du Comité exécutif de la Ville et responsable de la culture, Magda Popeanu, et la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Manon Barbe ont assisté aujourd'hui au premier coup de pelle des travaux de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone.

La Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications ainsi que l'arrondissement de LaSalle investissent plus de 44,9 M$ dans ce projet grâce au programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC). Le programme RAC vise à augmenter et améliorer l'offre de service du réseau des Bibliothèques de Montréal, en offrant à la population des lieux de socialisation chaleureux, connectés, inclusifs et animés ainsi qu'un environnement technologique de qualité et des services adaptés à leurs besoins.

La rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone s'inspirent des meilleures pratiques issues des bibliothèques d'aujourd'hui et des tendances en matière d'innovation, d'architecture et de design. Une fois les travaux complétés, cette bibliothèque dont la signature audacieuse est le fruit d'un concours d'architecture pluridisciplinaire remporté par le consortium Anne Carrier architecture / Labonté Marcil, permettra à ses visiteurs de bénéficier de nouveaux espaces lumineux et attrayants.

En plus de 180 000 documents, comprenant notamment la plus grande collection de BD des Bibliothèques de Montréal, de nouvelles ressources s'y ajouteront comme l'atelier du bédéiste, le laboratoire scientifique et culinaire, le laboratoire informatique, le centre d'apprentissage, le libre-service, des consoles de jeux vidéo, le prêt de portables et de tablettes iPads sur place.

« Notre gouvernement est très heureux de participer à la modernisation et à l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone. Pour LaSalle, cela signifie que, dans quelques mois, un établissement actuel, convivial et pourvu d'équipements à la fine pointe ouvrira toutes grandes ses portes et à celles et ceux qui désirent enrichir leur culture, parfaire leurs connaissances et se divertir de façon constructive et créative. Bien plus qu'une bibliothèque, L'Octogone sera le cœur battant de l'arrondissement, une agora accueillante et démocratique. Je suis très heureuse que le gouvernement du Québec ait contribué à ce projet qui répond aux aspirations des LaSalloises et des LaSallois, et qui améliore leur qualité de vie », déclare la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

« Avec la pandémie, nous avons vu, plus que jamais, l'importance de pouvoir offrir à la population montréalaise un réseau de bibliothèques propice à la lecture, l'information, le savoir, la culture et le loisir. Avec ses nouvelles ressources, la bibliothèque L'Octogone deviendra un véritable ancrage pour la communauté qui pourra y expérimenter la connaissance sous toutes ses formes », souligne la vice-présidente du Comité exécutif de la Ville et responsable de la culture, Magda Popeanu.

« Une nouvelle étape déterminante vient d'être franchie dans le processus de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone. Le rêve d'une bibliothèque de quartier réinventée se concrétise de plus en plus. Depuis 12 ans, on l'imagine, on s'y projette. La future bibliothèque L'Octogone sera à la fois une destination, un milieu de vie et un carrefour culturel et citoyen, et ce, pour le plus grand bonheur des LaSallois », précise la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Manon Barbe.

Établi en partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal, le RAC a permis la réalisation et la modernisation de cinq bibliothèques : Le Boisé, Marc-Favreau, Saul-Bellow, Benny et Pierrefonds. D'autres projets sont en développement, tel que celui de la bibliothèque Maisonneuve, actuellement en cours de réalisation.

