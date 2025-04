Transition écologique - Montréal investit pour le retour des Patrouilles bleue et verte pour sensibiliser la population sur les grands enjeux environnementaux

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le retour ce printemps des Patrouilles bleue et verte. Ces équipes ont pour objectif d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population montréalaise sur les grands enjeux environnementaux. Leurs actions auprès des citoyennes et des citoyens contribuent à la vision Montréal 2030, dont un des objectifs principaux est d'accélérer la transition écologique.

Patrouille bleue

Du 28 avril au 23 mai prochain, la Patrouille bleue parcourra les rues de la métropole pour sensibiliser la population montréalaise aux usages responsables de l'eau. Cette année, la Ville de Montréal a octroyé près de 68 600 $ au Regroupement des éco-quartiers (REQ) pour coordonner les activités de la Patrouille. À ce jour, plus de 130 000 personnes ont été sensibilisées aux enjeux liés à l'eau et aux mesures pour économiser l'eau potable.

Pendant quatre semaines, les jeunes embauchés dans la Patrouille bleue iront par duo à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais dans les arrondissements, les villes liées et les centres de la petite enfance. Cette année encore, la Patrouille bleue a pour mission de sensibiliser la population aux bonnes pratiques et à la réglementation sur l'économie de l'eau potable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des domiciles.

La Patrouille mettra en valeur, entre autres, les avantages de l'utilisation des équipements à faible débit en distribuant des pommes de douche à faible débit qui figurent parmi les moyens les plus efficaces pour réduire la consommation d'eau à la maison. Elle partagera également les bonnes pratiques en matière d'arrosage, permettant ainsi des économies substantielles, particulièrement en période de canicule. De plus, elle sensibilisera la population aux bénéfices de ne pas jeter les matières proscrites dans les égouts ou les toilettes, contribuant ainsi à la prolongation de la durée de vie des infrastructures de la Ville et à la qualité du milieu aquatique récepteur.

La Patrouille bleue a pour objectif d'encourager chaque citoyenne et citoyen à adopter des comportements responsables et durables pour préserver cette précieuse ressource.

Patrouille verte

Montréal octroie aussi 65 750 $ au Regroupement des éco-quartiers pour le déploiement de la Patrouille verte. La Patrouille verte, également coordonnée par le REQ, est une escouade de sensibilisation qui va à la rencontre de la population montréalaise pour discuter des enjeux environnementaux actuels et l'aider à poser des gestes concrets pour améliorer l'environnement urbain. Le fait d'apprendre à vivre avec la nouvelle réalité des changements climatiques est aussi un thème abordé.

La brigade travaillera sur cinq volets prioritaires, soit la gestion des matières résiduelles, la gestion durable de l'eau, la promotion et la protection de la forêt urbaine, la nature en ville et les saines habitudes de vie. Cette patrouille contribue à l'objectif de la Ville de tendre vers un avenir zéro déchet, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Elle sensibilise la population à l'importance des arbres et des espaces verts dans un contexte de transition écologique et invite les citoyens à faire leur part afin de réussir ensemble la transition écologique.

En 2024, la Patrouille verte a réalisé ses mandats de sensibilisation dans 16 arrondissements et trois villes liées. Les membres de la Patrouille verte ont rejoint 70 904 citoyennes et citoyens.

« Nous sommes fiers de réitérer notre appui aux Patrouilles bleue et verte qui jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population montréalaise. En informant et éduquant, on contribue à l'élimination des fuites sur les appareils de plomberie, à la réduction du gaspillage d'eau, à la prolongation de la durée de vie de nos infrastructures et à l'amélioration de l'environnement urbain. Nous devons continuer de miser sur des actions porteuses qui mettent la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de nos prises de décisions. Ces Patrouilles sont des initiatives complémentaires à l'ensemble des gestes que nous posons pour réussir la transition écologique à Montréal. Ensemble, nous pouvons faire notre part pour léguer un environnement plus vert », a déclaré la responsable de l'eau au sein du comité exécutif, Maja Vodanovic.

