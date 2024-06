Programme Québec ami des aînés - Lancement de l'appel de projets pour l'année 2024-2025

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer le lancement de l'appel de projets 2024-2025, dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA).

Ce programme a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des personnes aînées afin de leur permettre de rester chez elles, dans leur communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants. En d'autres termes, ces initiatives contribuent à promouvoir le vieillissement actif.

Rappelons que, dans le cadre du nouveau plan d'action gouvernemental 2024-2029, La fierté de vieillir, il est prévu de soutenir des organismes engagés dans leur milieu pour la mise en place de nouvelles initiatives locales, régionales et nationales au bénéfice des personnes aînées.

Par ailleurs, un accompagnement sera offert aux communautés autochtones en lien avec le programme. Précisons que l'appel de projets se déroule du 12 juin au 25 septembre 2024.

Citations :

« Ce nouvel appel à projets s'inscrit dans la vision gouvernementale d'agir sur le mode de vie et le milieu de vie des personnes aînées. C'est une dimension essentielle du nouveau plan d'action gouvernemental que de soutenir les organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées et qui ont une très fine connaissance des réalités locales. Je les invite à profiter de ce programme pour nous soumettre leurs projets innovants afin de continuer à joindre les personnes aînées et les aider à mener une vie active et autonome dans leur communauté, le plus longtemps possible. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Les volets local et régional permettent le financement de projets d'une durée de 12 à 24 mois avec un budget annuel maximal de 75 000 $ pour le volet local et de 150 000 $ pour le volet régional. Quant au volet national, il permet le financement de projets d'une durée de 12 à 36 mois avec un budget annuel maximal entre 100 000 $ et 250 000 $.

Dans le cadre de l'appel de projets, les initiatives soutenues visent, entre autres, à : mettre en valeur et soutenir l'engagement social, citoyen et professionnel des personnes aînées; soutenir la participation des personnes aînées à la vie sociale et récréative; contrer l'isolement social; encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnels ; faciliter l'accessibilité à l'information; assurer la mobilité des personnes aînées; rendre les milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires pour les personnes aînées; favoriser le sentiment de sécurité et le respect des droits des personnes aînées; reconnaître la diversité des personnes aînées; contrer la maltraitance envers les personnes aînées; créer des environnements favorables à la bientraitance des personnes aînées et en faire la promotion; favoriser le développement des compétences financières ou numériques des personnes aînées.

Depuis 2018, le programme Québec ami des aînés a permis de soutenir plus de 270 projets, dans toutes les régions du Québec.

Lien connexe :

Le guide d'appel de projets et le formulaire de demande sont accessibles en ligne : www.quebec.ca/qada

