Programme Québec ami des aînés - La ministre Sonia Bélanger annonce 15 M$ pour des initiatives communautaires pour les aînés

QUÉBEC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer que 89 projets ont été retenus pour financement, à la suite de l'appel à projets du programme Québec ami des aînés (QADA) pour l'année 2023-2024. Ce programme a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des personnes aînées et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.

Au total, l'aide financière octroyée est de 15,1 millions $. Elle est répartie comme suit :

16 projets nationaux se partageront une somme de 5,4 millions $. Les initiatives financées permettent notamment de contrer l'isolement social des personnes aînées, de faciliter l'accessibilité à l'information et de mettre en valeur et soutenir l'engagement social, citoyen et professionnel des personnes aînées;

73 projets locaux et régionaux se partageront une somme de 9,7 millions $ pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées, entre autres, en soutenant leur participation à la vie sociale et récréative, en soutenant les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population et en encourageant la solidarité et le dialogue intergénérationnels.

Citation :

« Partout, au Québec, les organismes sans but lucratif jouent un rôle fondamental auprès des personnes aînées. Par ces investissements, notre gouvernement démontre sa ferme volonté à les accompagner dans leurs activités au bénéfice des personnes aînées. Nous visons à créer, sur le plan local, régional et national, des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées, qui favoriseront leur plein épanouissement et leur participation active à la société. Je remercie les organismes qui ont soumis des projets innovants et porteurs pour leur communauté. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

L'amélioration du soutien aux organismes locaux, régionaux et nationaux favorisant la participation sociale des personnes aînées et contribuant à l'amélioration de leur qualité de vie compte au nombre des priorités gouvernementales inscrites au plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges , deuxième plan d'action issu de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec .





, deuxième plan d'action issu de la politique gouvernementale . Pour consulter la liste des 89 projets sélectionnés pour recevoir une aide financière dans le cadre de ce programme : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/quebec-ami-des-aines/projets-finances.





Depuis 2018, le programme Québec ami des aînés a permis de soutenir près de 270 projets, dans toutes les régions du Québec.

