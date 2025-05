Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) - Un soutien financier de 4,6 millions $ octroyé à des organismes travaillant auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer un financement de 4,6 millions $, sur deux ans, octroyé dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Ce financement fait suite à un appel de projets qui s'est tenu du 6 mai au 5 juillet 2024, et à l'issue duquel 46 projets ont été retenus.

Rappelons que le programme ITMAV offre une aide financière à des organismes sans but lucratif ou à des communautés autochtones pour la mise en place ou le maintien de travailleuses et de travailleurs de milieu qui rejoignent et soutiennent des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, pour :

repérer des personnes aînées dans le besoin;

les accompagner vers les ressources utiles;

contribuer à briser leur isolement, favoriser leur santé et leur bien-être et les soutenir dans leur maintien à domicile.

Citation :

« Le soutien financier octroyé pour ces projets permettra de mener des actions ciblées auprès des personnes aînées les plus vulnérables de la communauté, partout au Québec. Je me réjouis de poursuivre, année après année, notre appui à ces organismes qui sont des partenaires essentiels sur le terrain. Les travailleuses et les travailleurs de milieu savent établir une relation de confiance avec les personnes, en vue de les guider vers les bonnes ressources, notamment pour favoriser leur maintien à domicile. Je suis très fière de pouvoir compter sur eux. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec soutient la mise en place du programme ITMAV depuis 2015. Le plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir , issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec , prévoit élargir le réseau des travailleuses et travailleurs de milieu voués au repérage, à l'accompagnement et au référencement vers les bons services.

, issu de la politique , prévoit élargir le réseau des travailleuses et travailleurs de milieu voués au repérage, à l'accompagnement et au référencement vers les bons services. Près de 240 travailleuses et travailleurs de milieu sont déployés dans toutes les régions du Québec.

Le soutien que ces personnes offrent s'inscrit dans les efforts du gouvernement du Québec pour joindre les personnes aînées en situation de vulnérabilité par des stratégies de repérage, d'accompagnement et de consolidation d'intervention entre le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes de la communauté qui agissent auprès de cette clientèle.

