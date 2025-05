Milieux de vie adaptés aux personnes aînées - Plus de 12,9 millions $ pour des projets municipaux et communautaires

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer l'octroi de 12,93 millions $ dans le cadre des appels à projets 2024-2025 des programmes Québec ami des aînés (QADA) et Municipalité amie des aînés (MADA).

Cette aide financière permettra de soutenir 64 initiatives communautaires ainsi que plusieurs municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) afin de favoriser le vieillissement actif, la participation sociale des personnes aînées et l'adaptation des communautés à leurs besoins. Les initiatives misent également sur la prévention pour soutenir les personnes aînées à rester chez elles en santé et en sécurité.

Programme QADA - Soutien aux initiatives communautaires

Le programme QADA vise à financer des organismes sans but lucratif et des communautés autochtones pour des projets qui favorisent l'inclusion des personnes aînées et qui améliorent leur qualité de vie. L'aide financière d'un montant total de 10,6 millions $ est répartie ainsi :

8 projets nationaux se partagent 2,8 millions $ pour expérimenter, adapter ou élargir leurs activités à l'échelle du Québec. Ces projets visent notamment à mieux outiller les communautés dans leur adaptation, encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnel et lutter contre l'âgisme;

56 projets locaux et régionaux reçoivent 7,8 millions $ pour lancer de nouvelles activités ou adapter celles qui existent déjà. Ces projets visent notamment à favoriser la participation sociale et récréative des personnes aînées, à développer leurs compétences financières ou numériques et à lutter contre l'isolement.

Programme MADA - Soutien aux municipalités et MRC

Le programme de soutien à la démarche MADA appuie les municipalités et les MRC dans l'adaptation de leurs politiques, leurs services et leurs infrastructures aux besoins des personnes aînées. Pour 2024-2025, une aide financière de 2,33 millions $ est accordée, répartie entre deux volets :

Volet de soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des personnes aînées. Près de 1,45 million $ soutiendront 64 projets élaborés par les municipalités et les MRC visant l'élaboration ou la mise à jour de politiques et de plans d'action favorables aux personnes aînées;

Volet soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des personnes aînées : 880 000 $ sera investi pour soutenir 9 MRC dans l'embauche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice MADA, sur une durée maximale de trois ans. Cette personne joue un rôle pivot dans son milieu, notamment pour coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d'action de son territoire, encourager la mobilisation et le réseautage des acteurs clés ainsi que l'adoption des meilleures pratiques favorisant l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées.

Citation :

« Partout au Québec, les organismes communautaires et les municipalités s'engagent activement pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Grâce à ces investissements, notre gouvernement réaffirme son appui à ces efforts, qui contribuent à créer des milieux de vie inclusifs, sécuritaires et adaptés. Vieillir activement, dans sa communauté, doit être un droit pour toutes et tous. Je remercie chaleureusement tous les partenaires engagés dans cette vision pour leur travail essentiel à la construction d'un Québec inclusif. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Ces soutiens s'inscrivent dans les objectifs du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 La fierté de vieillir, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble.

Depuis 2018, le programme Québec ami des aînés a permis de soutenir près de 340 projets, dans toutes les régions du Québec.

Depuis sa création, le programme de soutien à la démarche MADA a permis d'investir plus de 25,5 millions $, mobilisant plus de 1000 municipalités et MRC représentant 95 % de la population québécoise. Cette mobilisation fait du Québec la société la plus avancée au monde dans l'application de l'approche « amie des aînés » prônée par l'Organisation mondiale de la Santé.

