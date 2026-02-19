Programme Québec ami des aînés - Des projets nationaux et régionaux pour que nos personnes aînées demeurent actives, entourées et engagées dans leur communauté

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le vieillissement de la population est une réalité qui transforme nos communautés et nécessite des actions concrètes afin d'adapter nos milieux de vie. Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à permettre aux personnes aînées de demeurer actives, engagées et pleinement présentes dans la vie collective. Au total, près de 11,5 millions de dollars sont investis dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides.

La somme se répartit en deux enveloppes distinctes :

près de 4,5 millions de dollars sont consacrés au volet national 2025-2026 afin de soutenir 12 projets, dont les retombées auront un effet direct sur le quotidien des citoyens et citoyennes;

près de 7 millions de dollars sont attribués au volet local et régional, permettant de financer 64 projets qui favoriseront la participation sociale et récréative des personnes aînées, lutteront contre l'isolement social et encourageront la solidarité ainsi que le dialogue intergénérationnel.

Le QADA finance des organismes sans but lucratif ainsi que des communautés autochtones qui mettent en place des initiatives concrètes visant à améliorer la qualité de vie des personnes aînées.

Ces projets se traduisent par des actions tangibles sur le terrain :

à l'échelle nationale, ils permettent notamment de mettre en place des services de répit pour soutenir les personnes proches aidantes, améliorer l'accès à de l'information juridique afin de prévenir la maltraitance, soutenir les municipalités dans l'adaptation de leurs milieux de vie ou encore développer des initiatives intergénérationnelles structurantes partout au Québec;

sur le plan local et régional, le financement appuie des initiatives telles que des activités physiques et culturelles pour briser l'isolement, des cafés-rencontres, des projets de littératie numérique, des services mobiles pour rejoindre les personnes aînées en milieu rural ainsi que des projets favorisant la participation sociale, la solidarité intergénérationnelle et le maintien de l'autonomie. Ces actions ont un effet direct sur le quotidien des personnes aînées, partout sur le territoire.

Citation

« Je suis très fière du financement accordé à tous ces projets qui contribuent réellement à changer les choses en matière de vieillissement actif. De telles initiatives apportent de réels gains en qualité de vie pour les personnes aînées de l'ensemble du Québec et, par le fait même, pour toute notre collectivité. Je compte beaucoup sur ces projets pour dynamiser nos communautés et redonner aux personnes aînées la place qui leur revient, au cœur de l'action. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Ces soutiens s'inscrivent dans les objectifs du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble.

Depuis 2018, le programme Québec ami des aînés a soutenu près de 415 projets partout au Québec, grâce à des investissements totalisant près de 65 millions de dollars.

Lien connexe

Pour consulter la liste des projets sélectionnés : Projets financés dans le cadre du programme Québec ami des aînés | Gouvernement du Québec

