Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable - Québec accorde plus de 229 000 $ à la région de Portneuf pour mieux protéger les sources d'eau potable

DESCHAMBAULT-GRONDINES, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est heureux d'annoncer au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, qu'une aide financière de 229 500 dollars est accordée aux villes de Donnacona, Saint-Raymond et Saint-Marc-des-Carrières ainsi qu'à la municipalité de Deschambault-Grondines pour soutenir l'élaboration de leur plan de protection des sources d'eau potable.

Allouée dans le cadre du Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable (PEPPSEP), l'aide financière permettra de définir des mesures de protection, y compris la planification de leur mise en œuvre, pour minimiser, voire éliminer les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées pour l'approvisionnement en eau potable.

« Il est primordial de protéger et de bien gérer notre eau. Au fil des ans, certains évènements ont démontré l'importance de se doter de plans de protection des sources d'eau potable dans l'ensemble du Québec, avec la collaboration des municipalités locales qui y œuvrent au quotidien. L'élaboration du plan de protection est une étape qui contribuera à sécuriser les efforts et les investissements majeurs réalisés jusqu'ici par les municipalités et notre gouvernement afin de donner accès à une eau potable de qualité à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. J'invite d'ailleurs toutes les municipalités à se doter prochainement d'un plan de protection. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« En ce Jour de la Terre, quelle belle coïncidence que de pouvoir annoncer cette excellente nouvelle pour la région de Portneuf! L'eau est une ressource essentielle que nous devons tous dès maintenant nous engager à préserver pour en assurer le maintien et la qualité pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Je remercie les personnes qui sont engagées dans notre région pour garantir une eau de qualité à la population. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Pour la municipalité de Deschambault-Grondines, l'aide apportée permettra d'assurer la protection des installations principales en eau potable qui sont situées dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ainsi que des puits aménagés près de la route Proulx et du 3e Rang. La gestion de l'eau constitue une priorité pour les membres du conseil et nos équipes sur le terrain. »

Patrick Bouillé, maire de Deschambault-Grondines

« Dès le lancement du programme d'aide financière en mars 2022, la Ville de Saint-Marc-des-Carrières a accepté la collaboration de la CAPSA par l'intermédiaire de son service technique. Cette contribution permettra de poursuivre les actions sur le territoire, notamment de mieux protéger nos sources d'eau potable en améliorant les connaissances et la sensibilisation aux risques de contamination. La Ville tient à remercier le gouvernement de l'aide financière accordée. Elle souhaite qu'il continue ses actions dans le même sens en ce qui a trait aux autres problématiques qui affectent nos sources d'eau potable. »

Maryon Leclerc, maire de Saint-Marc-des-Carrières

« Merci au gouvernement du Québec pour le soutien financier! L'élaboration de ce plan de protection de notre source d'eau potable nous permettra d'assurer le maintien et la qualité de notre eau pour nos citoyens actuels et les générations futures. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

« Saint-Raymond a la chance d'avoir une eau d'excellente qualité. Dans une perspective de croissance économique et démographique, il est important et nécessaire de se doter d'un plan de protection qui viendra définir les menaces et protéger nos sources d'eau potable. »

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond

« L'initiative prise par les municipalités de développer un plan de protection pour leurs sources d'eau potable est salutaire, et la collaboration exemplaire au sein de la MRC mérite d'être soulignée. Les zones d'alimentation en eau potable peuvent s'étendre au-delà des frontières d'une seule municipalité, rendant ainsi impérative la concertation entre les différentes entités pour l'efficacité du plan. Dans cette optique, l'organisation prochaine d'un sommet consacré à la protection des sources d'eau potable au sein de la MRC de Portneuf est une étape prometteuse que l'OBV CAPSA organisera afin de permettre aux municipalités de coordonner leurs efforts pour le bien de leurs communautés. »

Philippe Dufour, directeur général de la CAPSA, organisme de bassin versant rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière

Rappelons qu'entre 2018 et 2022, le gouvernement du Québec a administré le Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP). Doté d'un budget de 30 millions de dollars pour cinq ans, ce programme visait, entre autres, à soutenir les municipalités détenant un système de distribution d'eau desservant plus de 500 personnes assujetties au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) dans la réalisation d'une analyse de la vulnérabilité de leurs sources d'eau potable. Le PEPPSEP, qui s'inscrit dans la continuité du PPASEP, vise à appuyer l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable suivant cette analyse.

En plus de Capitale-Nationale, les projets se dérouleront dans 15 autres régions, soit : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval , Mauricie, Montérégie, Nord-du-Québec, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour en savoir davantage sur le PEPPSEP, consultez le site Web du Ministère où est notamment accessible une Webdiffusion sur le programme.

Sources : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Guillaume Rosier Attaché politique Bureau du député de Portneuf Tél : 418 337-4378 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

