Programme particulier d'urbanisme - Partie nord de L'Île-des-Sœurs - La Ville de Montréal mandate l'OCPM pour la tenue d'une consultation publique

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée prochaine du Réseau express métropolitain (REM) et les travaux associés au pont Samuel-De Champlain, la partie nord de L'Île-des-Sœurs vivra une transformation importante et connaîtra une croissance immobilière accrue. Afin d'assurer un développement harmonieux et de bien intégrer les nouvelles constructions, les équipements et les infrastructures pour ce secteur, la Ville a élaboré un programme particulier d'urbanisme (PPU) qui fera l'objet d'une consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

La population montréalaise, particulièrement les citoyennes et citoyens des environs de la partie nord de L'Île-des-Sœurs, aura bientôt l'occasion de s'exprimer sur la transformation et le développement urbain, social et durable du secteur.

La consultation de l'OCPM fait suite à une démarche amorcée en 2017 par la Ville de Montréal, qui a notamment donné lieu à une première consultation publique en septembre 2018. Cette nouvelle étape permettra d'écouter la population sur le contenu du PPU qui encadrera le développement de la partie nord de l'île, qui regroupe les principales activités économiques du quartier et où les principaux services sont localisés.

« Il s'agit d'une occasion unique pour optimiser l'aménagement, mieux planifier le développement immobilier, favoriser le transport actif et collectif et améliorer le réseau cyclable et les trajets piétonniers. Également, la mise en valeur du paysage environnant, notamment le littoral, ainsi que l'amélioration de l'offre en logement social, abordable et familial seront des thèmes sur lesquels les citoyennes et citoyens pourront s'exprimer », souligne Éric Alan Caldwell, élu responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif.

Notons que l'élaboration du programme particulier d'urbanisme est le fruit d'une collaboration entre le Service de l'urbanisme et de la mobilité et l'arrondissement de Verdun.

