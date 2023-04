Programme Mieux voir pour réussir - Bonification du soutien financier pour l'achat de lunettes ou de verres de contact pour les jeunes

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce que le montant du remboursement offert dans le cadre du programme Mieux voir pour réussir, pour l'achat de lunettes ou de verres de contact (lentilles) pour tout enfant de moins de 18 ans, est rehaussé. Ainsi, depuis le 1er avril 2023, l'appui financier offert aux familles à cet effet est passé de 250 $ à 300 $ par période de 24 mois.

Lancé en septembre 2019, le programme suscite une grande satisfaction chez les familles qui se sont prévalues de cet appui financier afin d'améliorer la santé visuelle de leurs enfants. En effet, plus de 125 000 familles ont bénéficié d'un remboursement de lunettes ou de lentilles pour leurs jeunes en 2022-2023.

Citation :

« Les frais pour les soins de la vue constituent une facture imposante pour bien des parents. On le sait, l'augmentation actuelle des prix exerce une pression additionnelle sur les familles. La vision joue un rôle indéniable dans le développement et la réussite scolaire des enfants et les coûts liés à l'achat de lunettes ou de verres de contact ne doivent pas constituer un obstacle. Nous venons donc bonifier le programme car nous voulons alléger le fardeau des familles et nous assurer que chaque jeune puisse obtenir les soins de la vue dont il a besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Notons que le remboursement est accordé uniquement pour l'achat de lunettes ou de verres de contact prescrits par un professionnel et visant à corriger la vision.





La démarche pour obtenir un remboursement est simple et se fait en remplissant une demande en ligne sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

