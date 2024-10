Programme Ma famille, Ma communauté - Les communautés de Lac-des-Deux-Montagnes en action pour soutenir les jeunes vulnérables et leur famille

SAINT-JÉRÔME, QC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce que les services du programme Ma famille, ma communauté sont désormais accessibles aux jeunes de 13 à 17 ans du secteur de Lac-des-Deux-Montagnes. Ce programme, déjà bien implanté dans le secteur de Thérèse-De Blainville, vise à mobiliser la communauté autour des enfants, des adolescents, des adolescentes et de leur famille et ainsi à éviter un placement dans une ressource d'hébergement ou d'en minimiser les conséquences lorsqu'il est inévitable.

Le programme Ma famille, ma communauté a pour objectif de créer un réseau de soutien autour de l'enfant et de sa famille. Ce réseau peut inclure des représentants et représentantes de la communauté (famille, intervenants, professionnelles de la santé, milieu scolaire, organismes communautaires, etc.) qui ont à cœur le bien-être de l'enfant. Ensemble, ils collaborent pour que chaque décision concernant le choix du milieu de vie soit prise dans l'intérêt de l'enfant et assure sa sécurité.

« L'implantation du programme Ma famille, ma communauté s'inscrit dans la foulée des gestes posés par notre gouvernement afin de remettre l'enfant et ses besoins au cœur des décisions qui le concernent. Il a fait ses preuves dans les communautés où il est implanté. Je suis très heureux que nous puissions l'étendre à d'autres endroits, comme ici pour les jeunes de 13 à 17 ans du secteur de Lac-des-Deux-Montagnes. Je suis ravi de voir la mobilisation des partenaires et la solidarité de toute une communauté pour renforcer le soutien et la bienveillance envers les enfants. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je tiens à féliciter tous les partenaires mobilisés autour du lancement de cette initiative dans la région. Cela témoigne de la forte concertation des gens d'ici, qui ont à cœur de favoriser le développement des jeunes en difficulté. Assurer un meilleur accompagnement de ces jeunes, grâce à une approche repensée d'intervention, est un objectif des plus admirables. Je suis fière de voir se consolider ce réseau de solidarité locale. »

Benoît Charette, député de Deux-Montagnes et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis ravie d'annoncer l'expansion du programme Ma famille, ma communauté à Lac-des-Deux-Montagnes, une initiative qui incarne notre engagement collectif à soutenir les jeunes et leur famille. Cette approche collaborative, qui regroupe les forces vives de notre communauté, permettra de créer un environnement sûr et bienveillant pour les adolescents et adolescentes, favorisant leur épanouissement et leur intégration. Ensemble, nous bâtissons des ponts vers un avenir meilleur pour nos jeunes. »

Sylvie d'Amours, députée de Mirabel

« Devant le succès du programme Ma famille, ma communauté dans Thérèse-De Blainville, je ne peux que me réjouir de voir ce programme s'étendre sur le territoire et ainsi répondre aux besoins d'un plus grand nombre de jeunes et de familles. Je tiens également à souligner l'engagement et la mobilisation des partenaires du secteur de Lac-des-Deux-Montagnes. Ensemble, nous travaillons à développer un réseau de soutien aux familles et à créer un cercle de bienveillance autour des adolescents et adolescentes. »

Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides

Pour plus d'informations sur le programme Ma famille, ma communauté, visitez la page https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/services-jeunes-difficulte-famille/protection-de-la-jeunesse/programme-famille-communaute.

