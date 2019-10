Programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique - 356 750 $ pour encourager les initiatives innovantes en créativité numérique

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, la Ville annonce, en collaboration avec le gouvernement du Québec, une aide financière de 356 750 $ à huit organismes culturels dans le cadre du Programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique.

« Les projets retenus contribueront au développement artistique et économique du secteur de la créativité numérique de Montréal. Ils stimuleront le développement de nouvelles collaborations, ainsi que la vitalité et la pérennité du secteur culturel, ce qui contribuera à assurer le positionnement de Montréal comme un leader mondial en créativité numérique et d'améliorer la qualité de l'offre culturelle », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu.

Organismes et projets retenus (8) :

Natakanu : plateforme interactive de création autochtone en réseau pair-à-pair - Wapikoni mobile

Prototypage d'une plateforme de co-création multimédiatique virtuelle pour artistes autochtones basée sur un modèle de partage en réseaux pair-à-pair. Pôle spécialisé en costumes numériques - Grand costumier

Création d'un pôle spécialisé en costumes numériques pour la mise à disposition des industries des jeux vidéos et effets visuels. Affiches sonores augmentées - Puce à l'oreille

Création d'un dispositif expérimental d'affiches sonores, associant papier, numérique et reconnaissance vocale, au service de la lecture et de l'apprentissage par les jeunes. Laboratoire de création en IA - MUTEK

Laboratoire appliqué de création en IA qui réunit des artistes montréalais et internationaux de disciplines diverses pour une recherche-création intensive avec l'intelligence artificielle. Art - Association des galeries d'art contemporain

Développement d'un outil de réalité augmentée permettant de visualiser des œuvres d'art à l'échelle. Transformer l'expérience du château Dufresne grâce à la réalité augmentée - Château Dufresne

Exploration de différentes approches en réalité augmentée en vue de transformer l'expérience muséale de visite au Château Dufresne . Québec/Canada XR - Festival du nouveau cinéma

Réalisation d'activités du groupe de réflexion qui soutient la XR d'auteur indépendante et établit des connexions entre les institutions et acteurs du secteur, au Québec, au Canada , et dans toute la Francophonie. L'IA comme outils de création en arts médiatiques et en entreprises créatives - Conseil québécois des arts médiatiques

Organisation d'un forum sur l'intelligence artificielle et sa portée au sein des entreprises créatives montréalaises et du milieu des arts médiatiques.

Programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique

Les contributions financières versées proviennent du Programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique dont l'objectif est d'appuyer les initiatives qui stimulent l'innovation par la mise en place de nouveaux modèles de collaboration et par le développement de maillage art-industrie-savoir. À cet égard, le Programme met à contribution les organismes culturels intéressés à travailler en partenariat avec les industries culturelles et créatives, les entreprises du secteur de la créativité numérique, ainsi que le milieu de la recherche.

