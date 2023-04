Programme Écocamionnage - Plus de 17 M$ investis pour la mobilité durable dans le transport de marchandises

QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - De passage au 70e Congrès de l'Association du camionnage du Québec (ACQ), la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a profité de l'occasion pour dévoiler que 17 085 957 $ ont été octroyés pour soutenir 847 projets qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'industrie du transport routier des marchandises et des véhicules de service.

Ces sommes ont servi à financer l'acquisition de près de 400 véhicules électriques pour le transport routier des marchandises, ce qui favorise la transformation du parc routier du Québec pour devenir plus sobre en carbone. Les autres projets soutenus par le programme permettent à l'industrie d'améliorer l'efficacité énergétique de ses véhicules, que ce soit par des modifications techniques à des véhicules existants ou par l'utilisation d'énergies de remplacement. En complément aux investissements gouvernementaux, l'industrie a investi plus de 67 M$ dans l'amélioration de son parc de véhicules.

Citations

« Les acteurs du transport routier de marchandises ont aussi comme objectif de réduire les émissions de GES au Québec. L'aide financière qu'on annonce aujourd'hui démontre à quel point notre gouvernement répond aux réels besoins du secteur. Nous demeurons un partenaire important pour soutenir les entreprises du domaine dans leur transformation énergétique. Je les encourage à soumettre leurs demandes de financement et à prendre le virage de la mobilité durable! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le secteur des transports demeure le plus grand émetteur de GES au Québec. Pour réduire son empreinte, notre gouvernement investit massivement dans son Plan pour une économie verte 2030 afin d'atteindre sa cible de réduction d'émissions de GES pour 2030, puis la carboneutralité d'ici 2050. Je salue le succès du programme Écocamionnage, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs ambitieux. J'invite toute l'industrie du camionnage à profiter des avantages qu'offre ce programme. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le programme Écocamionnage comprend quatre volets, soit :

« Acquisition d'une technologie »;



« Acquisition de véhicules lourds d'occasion »;



« Projet de logistique »;



« Projet collaboratif de livraison partagée et électrique ».

Il s'adresse à toutes les entreprises, personnes ou municipalités, ou à tous les organismes qui utilisent un ou des véhicules de service (y compris les vélos cargos) à des fins commerciales.

Le programme Écocamionnage découle du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) du gouvernement du Québec, qui vise à placer le Québec sur la bonne trajectoire pour atteindre sa cible de réduction des émissions de GES pour 2030, et la carboneutralité d'ici 2050.

Le programme est financé dans le cadre de la mesure 1.1.2 du PEV 2030, laquelle vise à accroître l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité dans le transport des marchandises.

Un appel de projets est en cours jusqu'au 19 juin 2023 pour le volet 4 « Projet collaboratif de livraison partagée et électrique ». Pour les autres volets, le dépôt des projets est possible en continu d'ici la fin du programme ou jusqu'à l'épuisement du budget du programme.

Le renouvellement du programme en décembre 2021 a permis d'augmenter l'aide financière pour les véhicules électriques de service, en prenant en compte la capacité des batteries et la classe du véhicule, ainsi que pour les produits fabriqués localement.

Au total, le soutien du gouvernement du Québec à l'acquisition de tous ces types de véhicules zéro émission, moyens et lourds, peut atteindre l'équivalent de 50 % du prix de détail suggéré par le fabricant.

Liens connexes

Programme d'aide Écocamionnage

Plan pour une économie verte 2030

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991