Programme des installations sportives extérieures - Montréal investit 1,7 M$ dans l'amélioration de l'aire de planche à roulettes du parc Ahuntsic

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif, Hadrien Parizeau, a dévoilé le 5 septembre, les 19 projets sélectionnés dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE), dont un sera réalisé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ces initiatives d'arrondissements bénéficieront d'une aide financière de la Ville de Montréal pour développer et améliorer les équipements sportifs de la métropole et ainsi bonifier l'offre de service proposée aux Montréalaises et aux Montréalais.

« Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que la Ville de Montréal accordera quelque 16,5 M$ en aide financière, dont 1,36 M$ à l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, afin d'aménager et de mettre aux normes des dizaines de terrains et d'équipements sportifs aux quatre coins de la ville. Ces investissements permettront d'agir directement là où se trouvent les besoins, pour une diversité de sports et de populations », a déclaré Hadrien Parizeau.

« Grâce à cet investissement, les adeptes de la planche à roulettes auront accès à une nouvelle installation sportive extérieure de qualité au parc Ahuntsic, d'autant que l'arrondissement ajoute une somme de 340 000 $ portant ainsi le montant total de ce projet à 1,7 M$. Afin de nous assurer que cet équipement réponde bien à leurs besoins, la communauté des planchistes sera impliquée dans le processus de conception qui débutera cet automne », explique Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville. « Comme discuté lors des consultations publiques sur le parc Ahuntsic, qui ont eu lieu ces deux dernières années, le nouveau skatepark sera conçu pour s'intégrer à l'environnement exceptionnel de ce parc » ajoute Mme Thuillier.

Le Programme des installations sportives extérieures a été développé dans le but de moderniser les installations sportives existantes, d'aménager de nouveaux équipements sportifs, de développer des infrastructures sportives vouées aux sports émergents et de dédier des espaces à la pratique libre sur le territoire montréalais. Les projets retenus en 2019 touchent près d'une douzaine de sports différents, comme le basketball, le soccer, le tennis, la planche à roulettes, l'athlétisme, le volleyball de plage et le BMX.

