Programme de supplément au loyer - 17,8 millions $ pour créer 500 unités additionnelles pour les jeunes qui quittent le système de protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce un financement de 17,8 millions $ sur quatre ans en vue d'attribuer 500 unités additionnelles du Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ) aux jeunes quittant le système de protection de la jeunesse, dès 2025-2026. Cette somme découle de la mise à jour économique annoncée un peu plus tôt cet automne.

Rappelons que chaque année, environ 2 000 jeunes quittent le système de protection de la jeunesse dès leur majorité. Or, ils sont souvent moins bien outillés pour vivre la transition vers la vie adulte et ont des besoins plus importants en matière de logement.

Certains de ces jeunes nécessitent un soutien afin d'éviter de basculer vers l'itinérance lors de leur passage vers la vie adulte, et c'est pourquoi un accompagnement psychosocial sera offert à mesure que les unités seront disponibles. L'accompagnement pourra être offert par le milieu communautaire, le réseau public de santé et de services sociaux ou une combinaison des deux.

Les 500 nouvelles unités destinées à cette clientèle s'ajoutent aux 200 déjà financées par le gouvernement.

« Je suis très fier de cette bonification de l'accès à un logement pour ces jeunes qui arrivent à la vie adulte, et qui ont besoin d'un bon coup de pouce pour les aider à développer leur autonomie au sein de la collectivité. Je suis persuadé que cette aide va contribuer de manière concrète et directe à leur épanouissement, à cette étape cruciale de leur vie. En leur permettant d'avoir un lieu de vie stable, on réduit de beaucoup les risques qu'ils vivent un épisode d'itinérance au cours des prochaines années. Un tel financement démontre que nous travaillons très fort pour mieux soutenir les jeunes les plus vulnérables et les personnes en situation d'itinérance dans leur quête d'autonomie, au bénéfice de l'ensemble de la communauté. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Nous avons le devoir de donner à ces jeunes toutes les chances nécessaires pour affronter les premiers défis de leur vie d'adulte et de les outiller pour qu'ils développent leur autonomie. Une meilleure stabilité résidentielle est une condition majeure à leur épanouissement, et nous nous sommes engagés ensemble, M. Carmant et moi, à faire le nécessaire pour améliorer l'accès au Programme de supplément au loyer, de même qu'aux services d'accompagnement qui viennent aider ces jeunes à mieux développer leurs aptitudes en tant qu'adultes et en tant que citoyennes et citoyens bien intégrés à leur communauté. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Avec cette initiative, nous poursuivons nos efforts pour offrir un soutien accru aux jeunes adultes qui quittent les centres jeunesse ou un milieu familial difficile. Après l'adoption à l'unanimité du projet de loi 71, Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale, nous réaffirmons notre engagement à donner les outils nécessaires à nos jeunes pour qu'ils atteignent une autonomie durable, tant sur le plan financier qu'en matière de logement. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Cette mesure s'ajoute à celles prévues dans le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), qui visaient à offrir des subventions au loyer avec accompagnement pour favoriser la stabilité résidentielle, notamment auprès de jeunes ayant bénéficié des services de la protection de la jeunesse et des personnes en situation d'itinérance ayant plusieurs facteurs de vulnérabilité.





Environ 900 unités au total, soit 700 en itinérance et 200 pour les jeunes, avaient été annoncées à ce jour. Le PAII prévoit une cible de 1 600 unités de PSL attribuées à des personnes et à des ménages en situation d'itinérance ou à risque d'ici -2026.





L'attribution du supplément au loyer permet à son bénéficiaire de limiter sa contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de ses revenus. L'écart entre cette contribution et le loyer est assumé à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la municipalité où est situé le logement.

