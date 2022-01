Programme de soutien financier à l'occupation d'un atelier d'artistes - Les candidatures sont accueillies jusqu'au 31 mars 2022

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Montréal, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal (CAM), invite les artistes en arts visuels et en métiers d'art à déposer une demande au programme d'aide financière à l'occupation d'un atelier d'artiste d'ici le 31 mars 2022.

Le programme, qui dispose d'une enveloppe de 735 000 $ pour 2022, offre un soutien financier aux artistes professionnel-les en arts visuels et en métiers d'art, locataires ou propriétaires d'un espace d'atelier (un immeuble ou une partie de l'immeuble), dans un immeuble non-résidentiel. Il offre un montant de 13 $ par mètre carré pour les espaces de création et un montant de 3 $ par mètre carré pour l'entreposage.

« La Ville de Montréal a à cœur les besoins des artistes qui enrichissent la vie culturelle de notre communauté. Notre programme vient, encore cette année, soutenir directement les artistes et leur pratique. Nous savons qu'avec le contexte sanitaire et la spéculation immobilière, trouver des espaces qui répondent à leurs besoins à des coûts raisonnables peut être difficile. Nous croyons que ce programme peut faire la différence dans la vie des artistes et dans la pérennisation des ateliers. Je remercie le Conseil des arts de Montréal pour sa précieuse collaboration », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Depuis deux ans, le Conseil et la Ville ont mis en œuvre des actions concrètes en fonction des besoins exprimés par les milieux : bonification du programme de subventions pour les ateliers en arts visuels et métiers d'art, formations, guide sur les baux commerciaux et programme d'accompagnement par des groupes de ressources techniques (GRT). Avec la crise qui frappe la communauté artistique actuellement, le Conseil trouve d'autant plus important de renouveler son soutien au programme de subvention à l'occupation d'un atelier d'artiste afin d'aider les artistes à poursuivre leurs carrières à Montréal », a souligné la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé.

Dépôt de candidatures d'ici le 31 mars

Les candidatures au programme de subvention aux artistes professionnel-les en arts visuels et en métiers d'art doivent être transmises d'ici le 31 mars 2022 en complétant le formulaire en ligne disponible sur cette page .

Une ville en action pour le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes

Depuis 2020, le Service de la culture de la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal ont lancé conjointement plusieurs actions destinées à soutenir les artistes et les collectifs d'artistes dans le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes. Deux appels à projets ont été lancés en 2020 et en 2021 visant à soutenir les artistes et les collectifs d'artistes pour de l'accompagnement par des groupes de ressources techniques visant la planification de projets immobiliers dans le but d'en assurer la pérennité. De plus, en partenariat avec Éducaloi, l'initiative Les baux et les arts offre des outils pour accompagner les artistes dans leurs démarches de location d'un atelier qui couvrent les nombreux aspects juridiques qui y sont associés.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]