Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure - 10 M$ pour améliorer l'offre d'infrastructures sportives et récréatives dans les petites municipalités

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, s'est rendue aujourd'hui à Saint-Denis-de-Brompton pour lancer le premier appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). Une enveloppe de 10 millions de dollars permettra de soutenir les projets sélectionnés. À compter d'aujourd'hui, la ministre invite les collectivités du Québec de moins de 10 000 habitants à soumettre leurs projets de construction et de rénovation d'installations sportives et récréatives.

Ce programme s'inscrit dans l'intention de la ministre de donner accès aux Québécoises et aux Québécois à des lieux sécuritaires et modernes pour pratiquer leurs sports et leurs loisirs favoris. Le PSISRPE vise à soutenir l'utilisation des infrastructures sportives et récréatives en bon état dans les petites collectivités du Québec, et à accroître l'accès de la population à celles-ci. Concrètement, ce programme vise les infrastructures de petite envergure comme les modules de jeux, les modules d'entraînement extérieurs, les jeux d'eau et les patinoires extérieures.

Les municipalités dont la population est de moins de 10 000 habitants ainsi que les municipalités régionales de comté (MRC), les organismes à but non lucratif (OBNL) et les coopératives dont l'infrastructure se situe dans une municipalité dont la population est de moins de 10 000 habitants sont admissibles au programme. Les organismes ont jusqu'au 20 août 2021 pour déposer leur projet.

Citation :

« Afin de répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois dans toutes les régions, plusieurs installations sportives et récréatives ont été ajoutées, rénovées et modernisées au cours des dernières années. De tels projets ont un impact majeur sur la vitalité de nos communautés. Grâce à ce nouvel appel de projets, nous posons un geste concret pour les régions et les petites municipalités. La qualité de vie des citoyens passe par des communautés attrayantes et sécuritaires. Investir dans les infrastructures sportives et récréatives, c'est investir dans la vitalité de nos régions. Cela permet aux enfants de jouer, aux familles de s'épanouir et aux aînés de demeurer actifs partout au Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Ce programme s'inscrit dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Pour être admissibles, les infrastructures devront être accessibles au public, permettre la pratique d'activités récréatives ou sportives et être de petite envergure.

Les organismes admissibles pourront obtenir une aide financière correspondant à 67 % du coût maximal admissible, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Liens connexes :

Pour plus d'informations sur le PSISRPE : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=41045

Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/

: http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/ https://www.facebook.com/auqconbouge/

SOURCE Ministère de l'Éducation

Renseignements: Source : Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093

Liens connexes

https://www.education.gouv.qc.ca/