Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale - Une somme de 2,5 M $ pour un projet ferroviaire qui contribue au développement économique de la région

THETFORD MINES, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent un investissement de 2,5 M$ dans l'entreprise KSM inc. pour soutenir son projet de voie ferroviaire reliant la mine Carey, à Tring-Jonction, au chemin de fer Québec Central.

Cette somme permettra la mise en place d'un embranchement ferroviaire, ainsi que l'installation d'équipements d'entreposage et de transbordement. Une fois raccordée au réseau de chemin de fer, l'entreprise pourra optimiser la complémentarité des différents modes de transport des marchandises. En utilisant le transport par train conjointement avec le transport par camions, elle améliorera l'efficacité de la logistique d'entrée de marchandises et de sortie de produits finis, en plus de réduire ses émissions de GES et de limiter les incidences de ses activités sur le réseau routier.

Ce projet est possible grâce à la réhabilitation du chemin de fer Québec Central (CFQC) entre Lévis et Thetford Mines par le gouvernement du Québec. Rappelons que ces travaux représentent un investissement total de près de 500 M$ et visent notamment à stimuler la vitalité économique de la région en offrant aux entreprises une autre solution de transport grâce à un tronçon ferroviaire performant. Le raccordement de l'entreprise KSM inc. au CFQC montre toute l'importance de la réhabilitation du chemin de fer pour le développement économique de tout le Québec.

Citations

« Le Québec est doté d'un grand potentiel sur le plan du transport ferroviaire et notre gouvernement l'a compris! Nous nous sommes engagés à offrir une solution durable afin de réduire l'utilisation des véhicules lourds dans le transport de marchandises. Pour y parvenir, la réhabilitation de voies ferrées comme le chemin de fer Québec Central est un moyen extraordinaire. Accélérateur du développement économique régional, ce mode de transport de marchandises offrira de nouvelles solutions aux entreprises locales comme KSM inc. Nous continuerons ainsi d'investir dans ce type de projet. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est avec grand plaisir que j'accueille cet autre important investissement de notre gouvernement dans la région. Il constitue une preuve indéniable de notre soutien envers les entrepreneurs qui souhaitent se tourner vers le transport ferroviaire. La réhabilitation du réseau CFQC est un atout colossal pour le développement économique local et je salue l'appui de ma collègue Geneviève à l'égard de la Beauce. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Je suis très heureuse de cet investissement dans l'entreprise KSM inc. J'ai vu évoluer le projet de son usine et je savais que la mise en place d'un embranchement ferroviaire serait un atout majeur pour son efficacité et pour sa logistique. Un tel investissement était donc primordial et permettra de stimuler la vitalité économique dans notre région. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Le retour du service ferroviaire du Québec Central est un des éléments clefs qui ont permis à KSM de concrétiser son projet de construction d'une usine de fertilisants à faible empreinte carbone. J'aimerais remercier le gouvernement et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour ce soutien financier sans lequel le raccordement de notre usine au train n'aurait pu être réalisé. L'utilisation du service ferroviaire est au cœur du modèle d'affaires de KSM, et nous le voyons comme un nouveau moteur économique pour dynamiser notre région et permettre à d'autres nouvelles entreprises comme KSM de voir le jour. »

David Lemieux, président de KSM inc.

Faits saillants

Cette aide financière provient du programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale (PSITFIM).

Ce programme vise à favoriser le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures de transport par voie ferrée, à renforcer la sécurité de ce mode de transport et à accroître les activités de transport par train, notamment par l'intégration d'un segment ferroviaire aux chaînes de transport de marchandises.

L'aide financière correspond à 36,75 % des dépenses admissibles dans le cadre de ce programme.

Ce projet s'inscrit dans le volet 2 du PSITFIM, qui a pour objectif :

de mettre en place des interfaces entre les réseaux de transport ferroviaire et routier ou maritime qui permettront une meilleure complémentarité entre les modes pour le transport des marchandises;



d'intégrer un segment ferroviaire dans les chaînes de transport de marchandises;



d'accroître les activités de transport ferroviaire de marchandises.

Liens connexes

Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale

Réhabilitation du chemin de fer Québec Central

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724