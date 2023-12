Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux - Près de 2 M$ pour appuyer les organismes environnementaux

QUÉBEC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un nouvel appel de candidatures dans le cadre du Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux (PSMOE), lequel est bonifié pour un total de 1,9 million de dollars sur une période de trois ans, soit de 2023 à 2026.

C'est le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce programme s'adresse aux organismes environnementaux à but non lucratif dont la mission est d'éduquer, de former et de réaliser des projets structurants et mobilisants dans les champs d'application visés, soit :

Le développement durable;

La protection de la biodiversité;

La protection des ressources en eau;

La qualité de l'air et des sols;

La gestion des matières résiduelles;

La lutte contre les changements climatiques;

L'adaptation aux changements climatiques.

Le PSMOE permet de contribuer à la stabilité financière et à l'essor de ces organismes par un financement réservé au soutien de leur mission. Il répond aux objectifs de la Politique québécoise de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire. Les organismes environnementaux ont jusqu'au 2 février 2024 pour soumettre leur candidature et bénéficier d'une aide financière sur trois ans.

Citation :

« Avec le renouvellement du Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux, notre gouvernement souhaite encourager la participation significative de toutes les organisations dans notre lutte commune contre les changements climatiques et le développement durable du Québec. La mission des organismes environnementaux est essentielle et je suis fier du succès obtenu dans le cadre du premier appel de candidatures, qui nous permet aujourd'hui d'annoncer un programme bonifié pour les soutenir. Je les invite donc à poser leur candidature en grand nombre! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Eu égard au grand nombre de candidatures déposées lors du premier appel en 2018, le Ministère a décidé de renouveler le programme et de bonifier l'aide financière (augmentation de 100 000 $ pour les deux premières années et de 200 000 $ pour la dernière).

Le nouveau cadre normatif du programme est en vigueur depuis le 19 décembre 2023 et il prendra fin le 31 mars 2026.

il prendra fin le 31 mars 2026. Principaux changements : Un programme axé sur l'action et les projets mobilisants; Augmentation du revenu but admissible passant de 250 000 $ à 400 000 $; Répartition de l'enveloppe budgétaire selon le revenu : Les organismes qui ont déclaré un revenu brut inférieur ou égal à 300 000 $ en 2022-2023 recevront un financement de 60 000 $/année; Les organismes qui ont déclaré un revenu brut de plus de 300 000 $ mais inférieur ou égal à 400 000 $ en 2022-2023 recevront un financement de 25 000 $/année.

Le versement de l'aide financière se fera en fonction des disponibilités financières.

Lien connexe :

Pour plus d'informations sur le Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux.

