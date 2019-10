Programme de sécurisation des abords des écoles - La sécurité des enfants au cœur de nos priorités

La Ville de Montréal et les arrondissements ont réalisé de nombreuses interventions pour améliorer la sécurité des rues de la métropole. Ce nouveau programme permettra d'accélérer la cadence.

Le programme s'adresse aux 19 arrondissements, qui pourront soumettre dès maintenant leurs projets d'aménagement. Ceux-ci peuvent notamment inclure :

La construction ou l'élargissement de trottoirs, incluant une zone tampon entre le corridor de marche et la chaussée;

L'implantation d'avancées de trottoirs tenant compte des besoins des piétons (dimension en fonction du volume de piétons) et assurant un parcours convivial et accessible à tous;

La révision de la largeur des voies de circulation en surlargeur pour assurer un meilleur partage de l'espace public;

L'implantation d'un débarcadère aux entrées de l'école;

La construction de dos d'âne;

L'installation de feux de circulation avec feux piétons à décompte numérique.

« Nous voulons protéger nos jeunes qui se rendent à l'école et améliorer la sécurité aux abords de celles-ci. On passe maintenant de la vision à la construction. Nous avons développé le Plan d'action Vision Zéro, et maintenant, le programme de sécurisation permettra la mise en place de mesures concrètes qui nous permettront d'atteindre nos objectifs », a expliqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que la Ville de Montréal a adopté le plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021 comme première étape en vue d'atteindre l'objectif d'éradiquer les décès et les blessures graves sur le réseau routier montréalais. Plus d'une vingtaine d'actions sont proposées dans ce document afin de favoriser la collaboration, de faire évoluer les mentalités et de transformer le système routier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse de comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Karla Duval, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 868-5934